Cosa è successo nella tecnologia il 23 dicembre in digital.bg

Le aziende tecnologiche sono spesso criticate per il modo in cui memorizzano le informazioni personali degli utenti. Questo è particolarmente vero per Google E Facebook, che fa molto affidamento sugli annunci per generare entrate. Le autorità di regolamentazione antitrust dell’Unione europea stanno conducendo una serie di indagini per identificare pratiche commerciali potenzialmente sleali.

1. Google e Facebook hanno accettato di assistersi a vicenda in caso di indagini

I regolatori sono ancora molto severi e promettono di imporre ulteriori sanzioni alle società IT che non seguono le regole. Introduzione di Regolamento generale sulla protezione dei dati E altre normative digitali e iniziative legislative tra gli stati membri nel mondo della tecnologia stanno costringendo le grandi aziende a apportare costantemente cambiamenti e miglioramenti.

2. Ossimetro da dito – Recensioni, indicatori, valori e prezzo in Bulgaria

Sempre più persone sono interessate al dispositivo chiamato Ossimetro. Le domande più frequenti sono: come funziona un pulsossimetro e come funziona questo strumento? L’ossigeno nel nostro sangue può essere misurato? Inoltre, in che modo l’ossigeno nel nostro sangue è direttamente correlato alla nostra salute generale?

3. Huawei presenterà un nuovo laptop MateBook D con un processore Intel di 11a generazione il 25 dicembre

Huawei È una delle aziende tecnologiche più influenti con una forte presenza in molte categorie di prodotti. L’azienda attira spesso la nostra attenzione con la sua attraente serie di smartphone con i marchi Huawei P Series e Huawei Mate. Allo stesso tempo, Huawei sta diventando un nome sempre più influente tra smartwatch, fitness tracker, cuffie audio e persino smart TV.

4. OnePlus introdurrà uno smartwatch all’inizio del 2021.

OnePlus È un produttore di smartphone alternativo che non nasconde le sue ambizioni di diventare un fattore influente in altri settori di mercato. L’azienda ha già iniziato a presentare un’edizione limitata della sua TV, che è solo uno dei progetti su cui OnePlus sta lavorando. Il prossimo anno sarà ancora più dinamico per questo marchio, poiché ci aspettano molte prime interessanti offerte.

5. I migliori giochi per Sony PlayStation 5 (video)

La PlayStation 5 è nuova di zecca, ma ci sono già molti giochi sul mercato per questo. La console vanta anche molto interesse da parte dei giocatori. AndroidHeadlines offre la sua selezione dei dieci migliori giochi per PlayStation 5 attualmente sul mercato.