Sbarazzati di “Meet Now” ora in Windows 10! iTechNews.gr

Meet Now in Windows 10 è una nuova funzionalità che consente agli utenti di ospitare e visualizzare in remoto le riunioni utilizzando Skype.

L’icona Meet Now sulla barra delle applicazioni è stata aggiunta a Windows 10, versione 1903 o successiva, con aggiornamenti obbligatori per dicembre 2020. bloatware Meet Now.

Per nascondere l’icona di Meet Now sulla barra delle applicazioni, puoi semplicemente fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona del nuovo video nella barra delle applicazioni e selezionare “Nascondi” come mostrato nello screenshot qui sotto.

Se non riesci ancora a nascondere l’icona, dovrai aprire le impostazioni della barra delle applicazioni o l’Editor criteri di gruppo per disattivare definitivamente Meet Now.

Come sbarazzarsi dell’icona Meet Now in Windows 10

Per nascondere l’icona Meet Now sulla barra delle applicazioni, segui questi passaggi:

Fare clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni e selezionare “Impostazioni barra delle applicazioni”.

Nella finestra Impostazioni, scorrere verso il basso e fare clic sul collegamento “Abilita o disabilita le icone di sistema”.

Individua l’icona “Meet Now” nell’elenco.

Impostare l’opzione e modificarla in “Off” facendo clic su di essa.

Come rimuovere l’icona di Meet Now dalla barra delle applicazioni

Se l’icona è ancora bloccata sulla barra delle applicazioni o sulla barra delle applicazioni, puoi anche rimuovere l’icona con i seguenti passaggi:

Vai a Impostazioni> Personalizzazione> Barra delle applicazioni.

Fare clic su “Seleziona le icone da visualizzare sulla barra delle applicazioni” nell’area delle notifiche.

Seleziona l’icona di avviso Meet Now e scomparirà dalla barra delle applicazioni.

Disabilita l’icona Meet Now sulla barra delle applicazioni utilizzando l’Editor criteri di gruppo

L’Editor Criteri di gruppo fornisce una serie di regole che regolano il funzionamento di Meet Now sul tuo sistema operativo. Per disabilitare definitivamente Meet Now in Windows 10 per tutti gli account utente, segui questi passaggi:

Apri l’Editor criteri di gruppo.

Vai a Configurazione utente> Modelli amministrativi.

Seleziona “Menu Start e barra delle applicazioni”.

Nel riquadro di destra, fare doppio clic sul criterio “Rimozione dell’icona Meet Now”.

Seleziona “off”.

Fare clic su OK e chiudere l’editor.

Con la configurazione di cui sopra, sei pronto. L’icona scomparirà dalla barra delle applicazioni per tutti gli account utente.

Vale anche la pena notare che il gigante della tecnologia sta lentamente promuovendo Meet Now per altri prodotti, come Outlook e Microsoft Edge. Con questo aggiornamento obbligatorio, Microsoft Skype può aiutare a mantenere le proprie basi di utenti e proteggerle da concorrenti come Zoom.

Come accennato all’inizio, Meet Now è integrato in Skype e consente agli utenti di avviare riunioni senza registrarsi per un account Microsoft o Skype.

Il processo è anche molto semplice in quanto è sufficiente fare clic sull’icona e creare un collegamento univoco da condividere con i partecipanti.

Se desideri riattivare la funzione, puoi tornare alle stesse impostazioni della barra delle applicazioni e selezionare l’opzione “Abilita”.

