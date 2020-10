Coronavirus, in Francia più di 20mila contagi in 24 ore. Madrid, nuovo stato di emergenza

Roma, 9 ottobre 2020 – La seconda ondata di Coronavirus nel mondo. L ‘CHI (Organizzazione mondiale della sanità) ne sta aggiornando un altro registrazione del contagio: le infezioni globali sono andate oltre, secondo questo rapporto 350.000. L’Europa è una delle forze trainanti dietro l’ondata di infezioni (96.996 nuovi casi). Nelle ultime 24 ore si sono verificati 5.514 morti, portando il totale a oltre 1,05 milioni di vittime. Mentre secondo un rapporto di Reuters il contagio è in crescita in 54 paesi. E questo è proprio il fileEuropa avere a che fare con Covid in primis: ancora oggi il Record dalla Francia un nuovo record con più di 20 mila positivo, mentre ieri erano oltre 18mila. La Gran Bretagna ha superato la soglia dei 17.000.

Coronavirus Italia, il bollettino del 9 ottobre

Francia, più di 20.000 casi in un giorno

La Francia è il paese europeo più colpito dal Coronavitus. Oggi è stato stabilito un nuovo record di infezioni covid: in sole 24 ore Quasi 20.339, superò così per la prima volta la soglia dei 20.000. Il bilancio delle vittime fu di 62. Il tasso di test positivo, che è arrivato al 10,4%.

Germania 4.500 nuovi casi

Anche le cose vanno male Germania. Per il secondo giorno consecutivo sono stati registrati oltre 4.000 nuovi casi in 24 ore, segnando un aumento di circa 500 contagi rispetto ai dati forniti ieri. Infatti, il Robert Koch Institute ha annunciato oggi che ci sono stati 4.516 risultati positivi ai test, mentre giovedì sono stati 4.058. In Germania, i numeri non sono stati così alti dalla fine di marzo. , All’inizio di aprile. Rispetto a ieri ci sono anche altri 11 morti. La Germania adotterà altre misure restrittive nel caso in cui la curva di infezione da coronavirus non si stabilizzi. Lo ha detto il cancelliere Angela Merkel dopo il record di infezioni nel paese da aprile, oltre 4.000. La Merkel ei sindaci delle undici città più grandi della Germania hanno deciso di adottare misure anti-coronavirus Più severo se le infezioni superano una soglia di 50 su 100.000 casi alla settimana. Le misure potrebbero includere regole più severe sull’uso di maschere, nonché restrizioni sugli incontri privati ​​e l’acquisto di alcol, ha affermato oggi la Merkel, aggiungendo che la sua priorità principale è evitare di chiudere il società ed economia come nel blocco. primavera.

Russia, 12mila altri contagi

Nel Russia Sono stati registrati 12.126 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore: il maggior numero di contagi in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia

e quindi supera il precedente picco di 11.656 casi giornalieri raggiunto l’11 maggio. Sono 1.272.238 i contagi registrati in totale in Russia, mentre, secondo dati ufficiali, sono morte a causa della malattia 22.257 persone, 201 delle quali nelle ultime 24 ore.

Madrid, stato di emergenza

Dopo la sentenza che ha abrogato le misure restrittive adottate per Madrid di fronte all’aumento dei casi di coronavirus (e con l’opposizione delle autorità regionali), il governo spagnolo ha adottato a nuovo stato di emergenza nella Comunità Autonoma (regione) di Madrid. Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha presentato al governatore Isabel Diaz Ayuso (da destra del Partido Popular) tre possibilità: che fosse il governo regionale ad aver imposto un’ordinanza con misure simili; in alternativa, che Madrid chieda al governo di imporre lo stato di emergenza; o che fosse l’inverno a intervenire unilateralmente.

Olanda, 6mila casse in 24 ore

In allerta anche l’Olanda: nelle ultime 24 ore registrate 6mila nuovi casi di contagio. Negli ultimi sette giorni si sono verificati circa 34.000 contagi, con un aumento del numero di pazienti ospedalizzati. Il primo ministro Mark Rutte: “Siamo tra i tre paesi più colpiti in Europa ed è peggiore degli Stati Uniti”. Il presidente del Consiglio non ha escluso l’adozione di nuove misure drastiche se la situazione non migliorerà nelle prossime 72 ore. Le città in cui le infezioni si diffondono più velocemente sono Rotterdam, L’Aia, Utrecht e Amsterdam.

Svizzera, la lista rossa

Numero di Regioni italiane inserito da svizzero (che segna 1.487 nuovi casi) nell’elenco dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da coronavirus: oltre alla Liguria, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha aggiunto oggi Campania, Sardegna e Veneto. L’elenco aggiornato, che sarà valido dal 12 ottobre, comprende un totale di 61 paesi e 28 regioni. Chiunque ritorni da queste regioni in Svizzera deve mettersi in quarantena al ritorno.

USA, più di 7,6 milioni di pazienti

Casi di coronavirus in stati Uniti hanno superato i 7,6 milioni: è quanto emerge dai conti della Johns Hopkins University. Secondo l’American University, i contagi nel Paese sono attualmente 7.603.746, inclusiHo 212.716 mortiil. Secondo i media statunitensi, i casi supereranno gli 8 milioni entro giovedì prossimo, quando Joe Biden risponderà alle domande degli elettori invece del dibattito con Trump. Nel frattempo, l’Agenzia federale della sanità per la protezione della salute (CDC) ha previsto che il bilancio delle vittime del paese potrebbe raggiungere i 233.000 entro la fine del mese.

Polonia, aumento record

Il Polonia ha riportato un aumento record dei casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo oggi, con 4.739 nuove infezioni segnalate. Da domani, l’uso di maschere all’aperto sarà obbligatorio in tutto il Paese e dovrebbe essere annunciato anche un inasprimento delle misure nelle scuole.

Argentina, oltre 15mila nuovi contagiati

L ‘Argentina ha segnalato 15.454 nuovi casi al giorno, portando il totale a 856.369. Nel suo rapporto quotidiano, il Dipartimento della Salute ha anche affermato che 485 persone sono morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di morti a 22.710.

Brasile circa 150.000 morti

il Brasile ha registrato 729 nuovi decessi e 27.750 infezioni nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di decessi a quasi 150.000 e il numero infetto a oltre cinque milioni.