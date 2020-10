Formula 1, GP Eifel 2020: prove libere live al Nürburgring. FP1 annullata

Libero 1 in Germania annullato (dopo due rinvii) per pioggia e nebbia. Nessun debutto in F1 per Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo e attuale leader in F2, pronto a partecipare alle FP1 con l’Alfa Romeo Racing. Le prove libere 2 sono previste per le 15:00 Il GP dell’Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Pioggia e nebbia Al Nurburgring hanno fermato la Formula 1 per il momento. Infatti, le prime prove gratuite di GP dell’Eifel dopo due sconti decretati dal direzione gara che non è riuscito a volareelicottero medico. Freddo in Germania, intorno ai 10 ° C, per condizioni che avevamo già visto Austria e che, ancor più considerando il periodo, potremmo trovare anche a Imola nel terzo Gran Premio d’Italia della stagione. Nessuna FP1 e nessun debutto per Mick schumacher in F1. Il figlio del 7 volte iridato era pronto a salire in Alfa Romeo ma tutto è stato posticipato: nel pomeriggio, infatti, se il tempo lo permetterà, tornerà al volante Antonio Giovinazzi. Lo stesso vale per Callum Ilott, un altro pilota in orbita Ferrari, che avrebbe dovuto prendere posto su Haas. Le prove libere 2 sono previste per le 15:00, in diretta su Sky Sport F1.

