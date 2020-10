Grande Fratello Vip, Franceska Pepe eliminata: dubbi sul televoto

Franceska Pepe è stato ufficialmente eliminato da Grande fratello vip 5. La ragazza, chiamata insieme ad Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, è stata costretta a lasciare la casa più sorvegliata d’Italia.

Franceska, infatti, ha dovuto affrontare, alla fine, Del Vesco: quest’ultimo si è salvato con il 17,9% dei voti, mentre Pepe con il 17,8%. Pochi voti ma decisivi.

Ed è solo su televote che la polemica è sorta sui social, principalmente su Twitter. Da giorni, infatti, gli internauti se ne accorgono dalla Spagna sono arrivati ​​molti fan di Adua Del Vesco, che hanno avviato una vera e propria campagna per salvare l’attrice.

Ci sono dozzine e dozzine di tweet in cui i fan spagnoli convincono gli utenti a votare sul sito Mediaset per salvare Del Vesco. Molti hanno anche pubblicato foto che mostrano più telefoni connessi contemporaneamente al sito. Mediaset.

Un comportamento che, se all’inizio ha innescato ironia, durante l’ultima puntata ne ha generato una vera manifestazione dagli spettatori italiani, che si sono sentiti presi in giro e hanno chiesto di rivalutare il risultato della votazione televisiva.

Solo i tifosi italiani si sono ripresi il regolamento sul televoto pubblicato da Mediaset in cui si afferma che si può votare solo se si è maggiorenni e si risiede in Italia. Una regola quindi che invaliderebbe implicitamente tutti i voti in arrivo dalla Spagna.

Alcuni utenti hanno effettivamente affermato che i fan spagnoli potrebbero aver usato semplici trucchi. (VPN) simulare una connessione Internet dall’Italia, per poter votare.

🚨🚨 RITWIT E CITAZIONE DA DIFFONDERE 🚨🚨 IL TELEVOTO ELIMINATO DA FRANCESKA DEVE ESSERE RIVALUTATO. CI SONO MIGLIAIA DI VOTI ARRIVATI DAGLI SPAGNOLI CHE HANNO USATO UNA VPN PER VOTARE ILLEGALMENTE. #GFVIP @Fratello maggiore ‼ ️ pic.twitter.com/o9DqKrdJSV – il mondo che voglio (@roeswvood) 5 ottobre 2020

il Grande Fratello Vip Chiarirà i dubbi sui voti ricevuti dal pubblico spagnolo?