Digibox governativo invece di Google Drive; Tutto quello che c’è da sapere sul progetto di punta dell’India | Amazon | Jeff Bezos | Google | Tecnologia | Notizie di tecnologia Notizie di tecnologia Notizie sulla tecnologia Malayalam

L’annuncio della società che non consentirà caricamenti gratuiti su Google Drive, il servizio di cloud storage di Google di cui molti si fidano, è stato un grave ostacolo. Tuttavia, il presidente del comitato giudiziario, Amitabh Kant, ha affermato che il sistema di cloud storage in India è in linea con la visione di autodeterminazione del primo ministro. Introducendo una nuova funzionalità chiamata DigiBoxx, gli utenti possono memorizzare fino a 20 GB di dati gratuitamente. Tuttavia, per coloro che desiderano 100 GB di DigiBox, l’offerta più interessante per molti è di 30 rupie al mese.

DigiBox è uno dei servizi utilizzati per archiviare i “coccodrilli” digitali con lo slogan “Build in India, Store in India”. Le autorità affermano di essere provviste di un focus sulla sicurezza nazionale e sulla localizzazione dei dati.

Sono disponibili diversi piani per coloro che desiderano utilizzare DigiBox: l’archiviazione è disponibile in un’ampia gamma di categorie come individui o lavoratori autonomi, piccole imprese e imprese. Gli interventi esterni sono possibili su tutti i piani, ovvero il file in Digibox può essere inviato a coloro che non hanno un account Digibox. Inoltre, funziona con Gmail, consente a più persone di collaborare su un file in tempo reale, fornisce una sicurezza live avanzata, fornisce l’anteprima dei documenti e automatizza i backup degli account.

Vari piani

Piano gratuito: consente di archiviare file fino a 20 GB. Tuttavia, la dimensione massima del file che può essere caricato è di 2 GB. Questo piano include anche l’integrazione con Gmail. La cooperazione esterna può essere accettata a tempo indeterminato.

100 GB: i pacchetti rimanenti possono essere acquistati solo per un periodo di un mese o un anno. Individui e liberi professionisti possono ottenere 100 GB di spazio di archiviazione per 30 rupie al mese. Fino a 5 TB saranno disponibili per un anno. Devi pagare 360 ​​rupie per questo. La dimensione massima del file che può essere caricata in questo piano è di 10 GB.

Piano per piccole imprese: questo piano costa 999 rupie. Verranno salvati fino a 50 TB di spazio di archiviazione. La dimensione massima di un singolo file che può essere caricato qui è di 10 GB. Questo piano può essere utilizzato da un massimo di 500 persone.

Grandi affari: le grandi aziende possono acquistare tutto lo spazio di archiviazione di cui hanno bisogno. Non c’è limite a questo. Può ospitare più di 500 persone. Puoi scaricare qualsiasi file di qualsiasi dimensione.

Altre caratteristiche

Lo smart tag è una delle principali caratteristiche di Digibox. Ciò ti consentirà di individuare qualsiasi file in Digibox in pochi secondi. Nessun file può essere condiviso senza scaricarlo. Può accettare qualsiasi file su qualsiasi sistema operativo. L’utente può selezionare chi può vedere i file che carica. Se il file inviato a qualcuno è stato modificato, può essere chiamato. C’è anche una funzione InstaShare per condividere file di grandi dimensioni. Anche se il file viene eliminato dall’utente, rimarrà sulla piattaforma per un massimo di 60 giorni. In breve, puoi recuperare un file cancellato. Sebbene attualmente sia disponibile solo su Android, l’app iOS e l’app desktop saranno presto disponibili.

Sicurezza

Dice che tutti i file caricati in Digibox sono crittografati a livello di database. Digibox include anche la crittografia della connessione. I dati vengono archiviati in tutto il paese. Viene utilizzata la crittografia dei file SSL.

Come accedere?

Chiunque intenda utilizzare qualsiasi piano dovrebbe prima creare un account su Digibox. È inoltre necessario fornire dettagli come e-mail, numero di cellulare, indirizzo postale e stato.

I file sono al sicuro nel cloud?

I servizi cloud sono ovunque. Molte persone lo baciano a braccia aperte. Tuttavia, ci sono state accuse secondo cui i file caricati nel cloud sarebbero stati analizzati da diverse società private. L’importanza dei dati aumenta di giorno in giorno. È meglio stare attenti perché è possibile analizzare i dati che qualcuno possiede per capirlo.

Sconfiggere Bezos da Ambani?

L’Alta Corte di Delhi ha osservato che il tentativo di Amazon di ottenere il controllo del Future Group potrebbe violare le regole FEMA-FDI. Con questo, l’offerta di Mukesh Ambani per l’acquisto del Future Group sembra essere riuscita.





Biden vuole che Trump incolpi la Russia per l’attacco informatico

L’attacco informatico agli Stati Uniti è stato impareggiabile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la Cina lo ha fatto. Ma il presidente eletto Joe Biden afferma che la colpa degli attacchi di Trump è interamente sulla Russia. Biden dice di non aver ricevuto prove che l’attacco agli Stati Uniti fosse sotto controllo.

നെറ്റ് Supporto Netflix per Amazon Echo

I proprietari di Amazon Echo ora possono riprodurre in streaming i contenuti se hanno un abbonamento Netflix. I modelli Eco Show 5 ed Eco Show 8 hanno un prezzo rispettivamente di Rs 6.499 e 9.499. In precedenza, Zoom, un’app per videochiamate, ha lanciato i suoi servizi tramite Echo.

Riepilogo in inglese: NITI Aayog ha lanciato DigiBoxx, la risposta indiana a Dropbox e Google Drive