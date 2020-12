Lo smartphone “economico” costa 2.000 rupie in meno e Xiaomi riduce i prezzi

Il Redmi 8A Dual di Xiaomi è stato abbassato. L’azienda ha ridotto il prezzo di questo telefono di 2.000 Rs. Quindi questo telefono è una buona opportunità per acquistare a buon mercato ora.

Xiaomi ha abbassato il prezzo di tutte e tre le varianti del Redmi 8A dual. Redmi 8A dual è la prossima versione del Redmi 8A dell’azienda. Lo smartphone è dotato di funzionalità come Gorilla Glass 5, porta USB Type-C e ricarica rapida. Il telefono sarà disponibile in tre nuovi colori, Sea Blue, Sky White e Midnight Grey. Questo telefono ha uno schermo HD da 6,22 pollici con una tacca a goccia d’acqua. Il telefono è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 439 da 2 GHz e viene fornito con 2 GB e 3 GB di memoria e il telefono avrà una capacità di archiviazione interna di 32 GB. C’è anche una funzione VoWiFi. Il Redmi 8A Dual ha due fotocamere posteriori per la fotografia. Conterrà un sensore primario da 13 MP e un sensore secondario da 2 MP. Funzionalità come Ai Scene Detection e Ai Portrait Mode with Camera. Il telefono ha anche una fotocamera selfie da 8 MP. Con una potente batteria con una capacità di 5000 mAh, questo telefono è dotato di un caricabatterie rapido da 18 W. Oltre a questo, il telefono ha anche una funzione di ricarica inversa.

prezzo: – Questo smartphone è disponibile in tre varianti. La versione di archiviazione da 2 GB e 32 GB aveva un prezzo di Rs 7.499 ma ora che il prezzo è stato abbassato, il telefono sarà disponibile per Rs 6.999. Pertanto, la versione di archiviazione da 3 GB e 32 GB può ora essere acquistata per Rs 7.999 invece di Rs 8.299. Inoltre, la versione di archiviazione da 3 GB e 64 GB sarà ora disponibile a 8.299 rupie invece di 8.999 rupie. In altre parole, i prezzi delle tre varianti sono stati ridotti rispettivamente di Rs 500, Rs 300 e Rs 700.

Pubblicato per la prima volta il 25 dicembre 2020 14:47

Pubblicato per la prima volta il 25 dicembre 2020 14:47







