Sondaggio: pensi che gli AirPods 3 siano migliori o peggiori degli AirPods 2?

Subito dopo l’evento “Unleashed”, Apple ha iniziato a vendere AirPods 3. Con un nuovo design e una batteria migliorata, pensi che questi auricolari wireless si adattino meglio o peggio rispetto al modello precedente?

AirPods 3 è stato detto per tutto questo anno. Hanno deriso il suo lancio all’evento di marzo, che non è mai esistito, poi all’evento “Spring Loaded” ad aprile, al WWDC21, all’evento “California Streaming” a settembre, ma solo il mese scorso è stato introdotto insieme ai nuovi Mac.

I nuovi AirPods 3 hanno un design simile agli AirPods Pro, con un calcio corto ma senza i gommini. Sebbene alcune persone abbiano avuto problemi ad adattare i loro AirPods Pro, Apple afferma che sta lavorando per migliorare la “compatibilità universale” e che questo modello è abbastanza grande per la maggior parte degli utenti, in particolare quelli che eseguono l’aggiornamento da AirPods originali o di seconda generazione.

Anche con il corpo principale di AirPods 3 più grande, la mancanza di auricolari lo rende più comodo e sicuro nelle orecchie delle persone.

Ad esempio, quando indossi AirPods 3, rispetto al modello precedente, isola meglio il suono esterno, sebbene non sia nemmeno vicino a quello AirPods Pro Lo fa con l’ANC.

Un altro grande miglioramento nella versione di quest’anno è il supporto per Spatial Audio, che rende l’esperienza di ascolto ancora migliore. Con una durata della batteria fino a sei ore con una singola carica, gli AirPods 3 sono davvero impressionanti.

Personalmente, non ho mai avuto problemi con gli AirPods di Apple e mi entrano tutti nelle orecchie. La mia opinione è che ognuno di loro funzioni in una modalità diversa. Per esempio, AirPods 2 Ottimo per chiamare qualcuno o quando ho bisogno di attenzione. Con il modello Pro mi piace isolarmi dal resto del mondo.

Anche se ho potuto provare AirPods 3 Solo per un breve periodo, non solo sono stati comodi, ma hanno anche suonato più potenti della loro versione precedente, il che è anche un vantaggio se si considera l’acquisto di nuovi auricolari wireless.

Con questo in mente, pensi che AirPods 3 sia migliore o peggiore di AirPods 2? O i tuoi auricolari wireless preferiti di Apple sono AirPods Pro? Vota nel sondaggio e facci sapere nella sezione commenti qui sotto.

