La GPU Snapdragon 898 potrebbe essere l’unica GPU in grado di rivaleggiare con la GPU A15 Bionic

Rapporti recenti suggeriscono che le prestazioni della GPU del chip di nuova generazione di punta di Samsung, l’Exynos 2200, potrebbero non essere buone come lo Snapdragon 898. Il rapporto afferma che il Samsung Exynos 2200 utilizza una GPU AMD, che aiuterà solo Samsung a ridurre il divario .con Qualcomm. Adreno GPU. Tuttavia, le prestazioni della GPU dello Snapdragon 898 manterranno comunque un vantaggio. Qualcomm Snapdragon 898 (Snapdragon 8 gen1) verrà fornito con GPU Adreno 730. Tweet incorporato, prestazioni GPU di questo processore Ben oltre le aspettative. Ciò sembra significare che la GPU di Qualcomm, l’Adreno 730, è ancora il leader nel campo Android.

Inoltre, afferma che Snapdragon 898 (Snapdragon 8 gen1) potrebbe essere l’unico chip abbastanza potente da competere con la GPU A15 Bionic. Hai letto uno dei suoi tweet

“Se l’Exynos 2200 non può funzionare alla sua massima potenza, la GPU Snapdragon 898 sarà l’unica GPU in grado di rivaleggiare con la GPU A15. Sono molto contento che le prestazioni del campo Android abbiano finalmente fatto progressi così significativi.”

È interessante notare che l’Exynos 2200 è un chip esclusivo per Samsung. L’azienda utilizza questo chip in alcuni mercati, tra cui Europa e Russia. Cina, Stati Uniti e altri mercati principali stanno ottenendo le ammiraglie Samsung con Snapdragon 898 (Snapdragon 8 gen1). Al momento, non è ancora stato confermato quando verrà rilasciato il Samsung Exynos 2200. Potrebbe debuttare all’inizio del 2022. Qualcomm Snapdragon 898 sarà presentato allo Snapdragon Technology Summit il 31 novembre.

Tuttavia, informazioni e test precedenti affermano che la GPU Exynos 2200 sarà più potente

La GPU Snapdragon 898 è in ritardo rispetto a Exynos 2200 e Bionic A15

Informazioni recenti mostrano una GPU che esegue dozzine di Snapdragon 898 su GFXBench. I punteggi della GPU includono 158,4 fps in Manhattan Scene 3.1, 112,7 fps in Aztec Ruins (normale) e 43,1 fps in Aztec Ruins (alta).

Dalla recente esposizione, la GPU dello Snapdragon 898 non è buona come l’Apple A15 e Samsung Exynos 2200 modelli ingegneristici. La stabilità della gestione termica della GPU Adreno è migliore e l’output delle prestazioni continue è migliore dei primi due, ovvero la riduzione della frequenza sotto carico elevato non è pericolosa. L’Exynos 2200 si è ridotto di circa il 25%, l’Apple A15 si è ridotto del 35% e lo Snapdragon 898 è attualmente del 20%.

Tornando alle massime prestazioni, prendi come esempio Manhattan 3.1, l’A14 Bionic è attualmente al primo posto con 137 fps, mentre lo Snapdragon 888 ha appena 117 fps. In altre parole, il punteggio operativo grezzo della GPU SD898 inibisce il Bionic A14. Per quanto riguarda il precedente Snapdragon 888, è aumentato di oltre il 35%. In Aztec Ruins (Normal), SD898 è superiore del 15% rispetto a Bionic A14 e del 35% superiore a Snapdragon 888.