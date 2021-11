Il nuovo gioco GTA: The Trilogy ha una grafica scadente, ecco la risposta dello sviluppatore – tutte le pagine

Nextren.com – Gioco GTA: Trilogia È stato lanciato ufficialmente l’11 novembre.

Tuttavia, aspettare i fedeli fan di GTA deve essere frustrante perché il gioco GTA: Trilogia La versione finale porta molti problemi, soprattutto in termini di grafica e gameplay.

Ci sono problemi di grafica e di gioco in 3 giochi GTA: Trilogia Consiste di 3 titoli popolari GTA IIILa Vice Città di San Andreas.

Leggi anche: Ecco le specifiche minime per GTA: The Trilogy, Potato PC è ancora sicuro?

Dopo la sua uscita, alcuni giocatori di GTA: The Trilogy si sono lamentati della strana e scarsa qualità della grafica.

Non solo, GTA: The Trilogy porta anche molti bug che causano problemi di gioco.

Le lamentele dei giocatori sulla qualità del gameplay e della grafica in GTA: The Trilogy sono state riportate su numerosi social media come Twitter e Reddit.

In effetti, non pochi giocatori di GTA: The Trilogy sono stati molto critici nei confronti di Rockstar Games per quanto riguarda la grafica e la qualità del gameplay di GTA: The Trilogy.

Curiosi della qualità grafica e dei bug di GTA: The Trilogy? Vedere la spiegazione nella pagina successiva.

Problemi grafici in GTA: The Trilogy Definitive Edition

A giudicare dalle lamentele dei giocatori, GTA: The Trilogy offre una qualità grafica scadente ed è davvero strano.

Molti personaggi in GTA: The Trilogy non corrispondono alla versione originale del gioco.

Non solo, ci sono molti bug nel corpo di GTA: tripli personaggi come mani sproporzionate, schiena storta, strano modo di impugnare le armi, ecc.

Hai preordinato questo videogioco pic.twitter.com/ND40POzwfD – VitePatata 10 novembre 2021

Bug in termini di grafica in GTA: The Trilogy READ I colori della patria | Il ban di WhatsApp è scaduto.. Scopri l'elenco dei telefoni che lo diranno addio per sempre

Leggi anche: Genshin Impact è diventato il gioco più venduto nel primo anno di uscita, Beats GTA

Dopodiché, sul ponte trasparente compaiono anche errori di grafica e l’edificio non è affatto visibile.

Bug del ponte trasparente

I bug sulla qualità grafica possono essere visti anche dalla trama della pioggia nel gioco.

La trama della pioggia sembra molto densa e distrae molto il giocatore.

Leggi anche: GTA Online aggiungerà auto esclusive su PS5 e Xbox Series X/S

A seguito delle lamentele, Rockstar Games ha ritirato dalla circolazione GTA: The Trilogy Definitive Edition.

a partire da PCGamerRockstar Games ha rivelato che lo studio sta eliminando alcuni file che sono stati accidentalmente inclusi nel gioco.

Ciò ha comportato che i giocatori non possano attualmente giocare a GTA: The Trilogy Definitive Edition online o offline fino a quando Rockstar non ha risolto una miriade di problemi nel gioco.

Leggi anche: Attenzione, i giochi pirata di PES 2018 e GTA V contengono malware pericoloso

Cosa ne pensi degli errori e del cattivo gameplay GTA: Trilogia ini edizione definitiva?

Condividi la tua opinione nella colonna dei commenti Sì!

Contenuti migliorati