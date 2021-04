Android 12 è ora in grado di smettere di disturbarti sull’utilizzo di app per aprire collegamenti Web / il mondo delle informazioni digitali

La scelta delle app predefinite corrette per il software, tra cui e-mail e navigazione, consente la personalizzazione del dispositivo, che è sempre stata uno dei punti di forza di Android. Google prevede di migliorare l’accesso ai link diretti nel prossimo importante aggiornamento. Potrebbe sembrare un leggero cambiamento, ma il recente aggiornamento di Link al sito a Anteprima per sviluppatori Android 12 3 (DP3) contribuisce notevolmente a rendere il sistema operativo più veloce.

In generale, queste connessioni convalidate possono significare un accesso web più veloce a un’app mobile. Invece di chiederti semplicemente di impostare i valori predefiniti da Gmail o Twitter, Android identifica quale app corrisponde all’URL e salta completamente la finestra del browser. Questo sposterà gli utenti al contenuto più velocemente senza alcuna interruzione per la maggior parte degli utenti.

Se l’utente desidera mantenere questi siti all’interno del browser, ad esempio, per impedire a Facebook di accedere all’applicazione quando l’utente fa clic sulla pagina di un ristorante in Chrome, dovrà entrare nelle impostazioni e disabilitare i link specifici per ciascuna applicazione.

Ogni volta che una versione affidabile di Android 12 viene finalmente rilasciata quest’anno, la maggior parte degli utenti troverà questo un enorme miglioramento. Se a loro non piace quando i collegamenti aiutano istantaneamente a indirizzare gli utenti alle app senza preavviso, dovranno dedicare un po ‘di tempo a guardare le impostazioni per disattivare la funzione.

Con l’ultima funzione di sblocco del collegamento predefinito, l’utente non dovrebbe essere in grado di affrontare richieste frustranti che richiedono l’apertura dell’app con l’ultima funzione di sblocco del collegamento predefinito. Ogni app avrà invece un elenco di collegamenti convalidati che si apriranno automaticamente senza chiedere conferma.

Per impedire a qualsiasi applicazione di aprire un collegamento per impostazione predefinita, vai alla sezione “Apri per impostazione predefinita” dell’applicazione. Il menu a discesa “Apri collegamenti supportati” è stato sostituito dall’interruttore generale “Apri collegamenti supportati”, che porta all’azione di apertura. (Numero di) collegamenti convalidati “sostituiscono” i collegamenti supportati “, ma l’elenco di base rimane sostanzialmente lo stesso.

Le nuove procedure e opzioni rappresentano un grande cambiamento rispetto a quelle che erano su Android, ma aiuteranno sicuramente ad accelerare il processo di accesso ai collegamenti nel sistema operativo una volta che ti sarai abituato.

H / T: 9to5G.

