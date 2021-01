Valve sta lavorando su più giochi

Mentre presta servizio in quarantena in Nuova Zelanda, il ragazzo di National News Channel Valve ha Gabe Newell seduto e chiaramente non risponde ad alcune delle sue domande preferite. Hanno fatto del loro meglio per chiedere informazioni su tutti e tre i giochi finali, ma Newell ovviamente si è rifiutato di dire nulla al riguardo. Era disposto a dire che la società aveva giochi attualmente in fase di sviluppo e ha anche menzionato quel lancio Half Life: Alex Crea la disperazione all’interno dell’azienda per continuare a creare giochi per single.

Newell Ho parlato con 1 notizia Su cose come gli eSport e Cyberpunk 2077, ma ovviamente le cose tornano sempre ai giochi di Valve.

Ha detto: “Abbiamo sicuramente dei giochi in fase di sviluppo che annunceremo – divertenti giochi di ricarica”. Non è certo sorprendente che stiano lavorando sui giochi. Valve ha sviluppato tutti i tipi di giochi nel corso degli anni. Ne abbiamo sentito parlare molto Half-Life: Alyx – Final Hours documentario Dalla scorsa estate. Hanno iniziato e cancellato tutto, da Half-Life 3 a un genere di giochi di ruolo ad altre esperienze VR.

La domanda più grande è se finiranno e rilasceranno uno dei giochi su cui stanno attualmente lavorando. La menzione di Newell che Valve potrebbe effettivamente annunciare uno dei loro in fase di sviluppo è piuttosto interessante.

Un po ‘al riguardo, Newell dice: “Alex è stato fantastico – tornare ai giochi per single, il che ha creato molto slancio all’interno dell’azienda per fare di più”. Non è quello che chiamo un impegno tangibile, ma è bello sentire che portare Alyx fuori dalla porta potrebbe ispirare Valve a portare altre cose fuori dai giochi da solista in libertà abbastanza spesso.

Per tutte quelle serie che non hanno terze voci, almeno ci provano. “Non ho parlato con successo di queste cose per molto tempo e spero di continuare a non parlarne fino a quando non vengono poste domande”, ha detto Newell. “Quindi passiamo a una nuova serie di domande”.