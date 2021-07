L’immagine della luna della NASA è incredibile! Questo non è mai stato visto prima!

Aviazione americana e spazioAy Agenzia NASAReturn of the Moon continua a lavorare sodo su Artemis. Se non c’è niente di sbagliato nei piani, avremo una luna entro il 2024. Donne Verrà inviato un astronauta maschio. I piani della NASA includono anche la creazione di stazioni sulla superficie della Luna e nella sua orbita.

D’altra parte, i teorici della cospirazione sostengono che gli alieni sono la ragione principale per cui la NASA vuole tornare sulla Luna dopo così tanti anni. Enormi UFO, di dimensioni fino a chilometri, sono stati recentemente avvistati nell’immagine della luna. L’immagine in questione Scott C Waring alla ribalta e suscitato polemiche.

Alieni e UFO sono stati all’ordine del giorno nelle ultime settimane. Dichiarazioni di nomi autorizzati e rapporti UFO aumentati sono stati ampiamente discussi. Ora, è stata fatta un’affermazione che ha ulteriormente alimentato il dibattito. Il famoso teorico della cospirazione Scott C. Waring ha affermato che la NASA ha trovato strani oggetti nell’immagine della luna.

Waring ha dichiarato in una dichiarazione che l’immagine originale era in verde, ma quando ha aggiunto la luce all’immagine, sono stati visti tre strani oggetti passare davanti alla luna. Waring ha riferito che la lunghezza degli UFO è di circa 2-3 km.

In una dichiarazione, il famoso teorico della cospirazione ha dichiarato: “La NASA sta cercando di nasconderci qualcosa. Quando ho aggiunto luce all’immagine, è venuta fuori la verità. La NASA aggiunge filtri alle immagini con il sistema che ha sviluppato e copre i fatti . In effetti, la NASA è una delle flotte che visitano il sistema solare”. newsletter“È stretto e non lo condividi con il pubblico”, ha aggiunto.

Questa nuova affermazione di Scott C. Waring ha suscitato molto scalpore su Internet e molte persone hanno commentato l’affermazione. Mentre alcune persone non erano d’accordo con l’affermazione di Waring, altri dicevano che era vero. Un gruppo di cacciatori di oggetti volanti non identificati ha affermato che gli alieni osservano l’umanità da molto tempo. Ma ha affermato che le autorità non sono state in grado di nascondere la strana verità di recente e che la riveleranno nel prossimo futuro.