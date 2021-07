Tech: Digin ha un grosso problema, molte persone non hanno Internet e/o la TV [frissítve] | hvg.hu

Vuoi essere informato subito sulle novità più importanti? non chiedo

Mi scusi Clicca per attivare le notifiche “Mi scusi” pulsante! La funzione di notifica è disponibile nei seguenti browser:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Grazie per esserti iscritto! faccia da ragazza! Si è verificato un errore durante la registrazione, riprova utilizzando l’icona a forma di campana nell’intestazione della pagina dopo aver aggiornato la pagina. Sei già registrato! La funzione di notifica è disabilitata nel tuo browser! Se vuoi ricevere le notifiche, abilitalo nelle impostazioni del tuo browser, quindi riprova con il codice del concorso nel titolo dopo aver aggiornato la pagina.









[{“available”:true,”c_guid”:”bac54090-6436-4b44-bd08-e7b85f2f0e2e”,”c_author”:”Matalin Dóra”,”category”:”360″,”description”:”Sem a pénzügyeiről, sem a magánéletéről nem dönthet a 13 éve apja gyámsága alatt álló Britney Spears. Az 1990-es évek végén berobbant, majd magánéleti és drogproblémái miatt kisiklott popsztár most újra megpróbál megszabadulni a felügyelettől, amelyhez hasonló 1,3 millió embert érint az Egyesült Államokban.”,”shortLead”:”Sem a pénzügyeiről, sem a magánéletéről nem dönthet a 13 éve apja gyámsága alatt álló Britney Spears. Az 1990-es évek…”,”id”:”202128__britney_spears__agyamsag_szoritasaban__jo_uzlet__fogjak_akezet”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac54090-6436-4b44-bd08-e7b85f2f0e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”5797a0b5-75d5-4f89-8a42-b2b0afc2e9d9″,”keywords”:null,”link”:”/360/202128__britney_spears__agyamsag_szoritasaban__jo_uzlet__fogjak_akezet”,”timestamp”:”2021. július. 17. 13:00″,”title”:”A gyámságból kitörni próbáló Britney Spears helyzete korántsem egyedi Amerikában”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103″,”c_author”:”MTI”,”category”:”itthon”,”description”:”Sok helyen dolgoznak a tűzoltók a vihar okozta károk felszámolásán: többfelé az erős szél faágakat tört le, fák dőltek ki, máshol a felgyülemlett esővíz okozott gondot.”,”shortLead”:”Sok helyen dolgoznak a tűzoltók a vihar okozta károk felszámolásán: többfelé az erős szél faágakat tört le, fák dőltek…”,”id”:”20210717_Ejszakai_vihar_kidolt_fak_hompolygo_esoviz_100_helyszinen_dolgoznak_a_tuzoltok”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc9c939-89da-4321-9ac7-6918f9967103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”fc9f01a4-eed5-4602-8950-30dc0f215bc3″,”keywords”:null,”link”:”/itthon/20210717_Ejszakai_vihar_kidolt_fak_hompolygo_esoviz_100_helyszinen_dolgoznak_a_tuzoltok”,”timestamp”:”2021. július. 17. 12:29″,”title”:”Éjszakai vihar: kidőlt fák, hömpölygő esővíz, 100 helyszínen dolgoznak a tűzoltók”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”d9d9e0a8-0a4e-49b3-9bc1-e897456677b4″,”c_author”:”Üdülés Ausztriában”,”category”:”brandchannel”,”description”:”Ha aktív kikapcsolódásra vágyunk, tele kalanddal, kristálytiszta tavakkal és gasztronómiai különlegességekkel, akkor nem lehet más az úti cél, csakis Stájerország. Magyarországról négy-öt óra alatt találhatjuk magunkat Ausztria zöld szívében, ahol nem számít, hogy gyakorlott túrázók vagyunk vagy esetleg kényelmesebb utazók, mindenki megtalálja az alpesi tájon vagy a borvidéken a hozzá legközelebb álló szórakozást. “,”shortLead”:”Ha aktív kikapcsolódásra vágyunk, tele kalanddal, kristálytiszta tavakkal és gasztronómiai különlegességekkel, akkor…”,”id”:”feelaustria_20210701_Kaland_alpesi_videkek_gasztronomia_es_kultura__ezt_nyujtja_Stajerorszag”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d9e0a8-0a4e-49b3-9bc1-e897456677b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”54b552e8-08fc-4c81-a507-a426706e0687″,”keywords”:null,”link”:”/brandchannel/feelaustria_20210701_Kaland_alpesi_videkek_gasztronomia_es_kultura__ezt_nyujtja_Stajerorszag”,”timestamp”:”2021. július. 16. 19:30″,”title”:”Kaland, alpesi vidékek, gasztronómia és kultúra – ezt nyújtja Stájerország”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:true,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:true,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:”Üdülés Ausztriában”,”c_partnerlogo”:”8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401″,”c_partnertag”:”feelaustria”},{“available”:true,”c_guid”:”08376ea7-f3ac-465f-bab2-a63f1596bf73″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”A szupergyors sportkocsival 6 perc 30 másodperces Nordschleife köridőt céloz meg a brit márka.”,”shortLead”:”A szupergyors sportkocsival 6 perc 30 másodperces Nordschleife köridőt céloz meg a brit márka.”,”id”:”20210716_950_loeros_hibridkent_itt_az_uj_aston_martin_valhalla”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08376ea7-f3ac-465f-bab2-a63f1596bf73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”2f5056b7-1b1f-4c4c-92b3-d4d844e3182d”,”keywords”:null,”link”:”/cegauto/20210716_950_loeros_hibridkent_itt_az_uj_aston_martin_valhalla”,”timestamp”:”2021. július. 16. 07:59″,”title”:”950 lóerős hibridként itt az új Aston Martin Valhalla”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”Többen vannak kórházban és többen vannak lélegeztetőgépen, mint egy napja.nn”,”shortLead”:”Többen vannak kórházban és többen vannak lélegeztetőgépen, mint egy napja.nn”,”id”:”20210716_koronavirus_jarvanyhelyzet_fertozottek_szama”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”b7c18eb4-0449-4221-92d9-efd4bd60151f”,”keywords”:null,”link”:”/itthon/20210716_koronavirus_jarvanyhelyzet_fertozottek_szama”,”timestamp”:”2021. július. 16. 09:57″,”title”:”Koronavírus: 64 új fertőzöttet találtak, két beteg hunyt el”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”gazdasag”,”description”:”2020-ban 105 magyar cégnek lett új gazdája. “,”shortLead”:”2020-ban 105 magyar cégnek lett új gazdája. “,”id”:”20210716_Tavaly_1680_milliard_forintot_koltottek_magyar_cegek_megvasarlasara”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”6299b3cd-eef9-404f-b42a-29c06e0ec096″,”keywords”:null,”link”:”/gazdasag/20210716_Tavaly_1680_milliard_forintot_koltottek_magyar_cegek_megvasarlasara”,”timestamp”:”2021. július. 16. 12:15″,”title”:”Tavaly 1680 milliárd forintot költöttek magyar cégek megvásárlására”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”f7eb90a4-14c9-4231-bfb8-a9353c3e8459″,”c_author”:”HVG360″,”category”:”360″,”description”:”Márkus László volt az abszolút színész – állítja Gálvölgyi. A sorozat keserédes epizódja végigkalauzolja a nézőket a két művész legendás barátságán, a tejszínhabos szamócától Márkus halálos ágyáig, sőt egészen a síron túli bosszúig. A 3. rész videóelőzetese.rn”,”shortLead”:”Márkus László volt az abszolút színész – állítja Gálvölgyi. A sorozat keserédes epizódja végigkalauzolja a nézőket…”,”id”:”20210716_Hivatasos_rajongo_Galvolgyi_Janossal__3_resz_A_Markus__elozetes”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb90a4-14c9-4231-bfb8-a9353c3e8459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”36426145-7aaf-42cd-8418-ce78254e9951″,”keywords”:null,”link”:”/360/20210716_Hivatasos_rajongo_Galvolgyi_Janossal__3_resz_A_Markus__elozetes”,”timestamp”:”2021. július. 16. 16:55″,”title”:”Hivatásos rajongó Gálvölgyi Jánossal – 3. rész: A Márkus – előzetes”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null},{“available”:true,”c_guid”:”4b3ec243-aae4-40dc-8dfd-1f8cd14ffaa5″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”elet”,”description”:”A területen már több éve jár farkas, most újra felbukkant egy példány.”,”shortLead”:”A területen már több éve jár farkas, most újra felbukkant egy példány.”,”id”:”20210716_Fakast_lattak_a_Borzsonyben”,”image”:”https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b3ec243-aae4-40dc-8dfd-1f8cd14ffaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b”,”index”:0,”item”:”d32cc8be-1970-42fb-b53c-6d0bf141703d”,”keywords”:null,”link”:”/elet/20210716_Fakast_lattak_a_Borzsonyben”,”timestamp”:”2021. július. 16. 14:59″,”title”:”Farkast láttak a Börzsönyben”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null}]





Si è verificato un problema con il servizio Digi un sabato pomeriggio. Il problema sembra essere nazionale. La pagina Facebook di Digi riceve centinaia di commenti, DownDetector La pagina Status Monitor contiene migliaia di messaggi di errore. In base a questo, sembra che sia successo qualcosa intorno alle 14:00 di sabato, motivo per cui molti abbonati non hanno accesso a Internet o alle trasmissioni TV dell’azienda. Sulla base dei commenti di Facebook, il problema sembra verificarsi in tutto il paese. Il sito Web di Digi non è disponibile al momento del nostro comunicato stampa. Il fornitore del servizio non ha ancora risposto ai reclami ricevuti sulle superfici pubbliche. Aggiornare: Il malfunzionamento è stato parzialmente corretto. Se vuoi sapere cose simili in altri momenti, così Pagina Facebook di HVG Tech.



Il numero di comitati editoriali indipendenti dal potere è in costante diminuzione e quelli che ancora esistono stanno cercando di rimanere a galla sotto crescenti venti contrari. In HVG perseveriamo e non cediamo mai alle pressioni, portando ogni giorno notizie locali e internazionali. Per questo chiediamo a voi, nostri lettori, di sostenerci, sostenerci, aderire e rinnovare la nostra adesione! Promettiamo di continuare a fare del nostro meglio per te in tutte le circostanze!









READ Una nuova versione di Rust promette una migliore "sensazione"



















Consigliato dalla prima pagina