[VIDEO] Samsung svela le nuove funzionalità di intelligenza artificiale mobile alla Las Vegas Sphere prima della presentazione nel 2024 – Samsung Newsroom Italy

In previsione del Galaxy Unpacked del 17 gennaio e prima del CES, Samsung sta anticipando le nuove funzionalità Galaxy basate sull'intelligenza artificiale sui dispositivi mobili.

Per celebrare la nuova era dell'innovazione Galaxy, Samsung ha collaborato con il programma “What If…?” Dai Marvel Studios. La stagione 2 è ora disponibile in streaming solo su Disney+, con un'epica Sfera che verrà proiettata a Las Vegas l'8 gennaio.

Con l'apparizione di Doctor Strange, lo skyline di Las Vegas si è illuminato per segnalare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale mobile che saranno presto disponibili per gli utenti Galaxy di tutto il mondo. Proprio come l’iconico personaggio Marvel Doctor Strange scopre nuovi portali con infinite possibilità, Galaxy AI consentirà la scoperta in un modo nuovo.

“Stiamo inaugurando una nuova era di innovazione con Galaxy Unpacked, portando le esperienze di intelligenza artificiale sui dispositivi mobili Stephanie Choi, vicepresidente esecutivo e responsabile del marketing aziendale per l'esperienza mobile presso Samsung Electronics. “Questa campagna evidenzia uno dei modi in cui stiamo facendo progressi e siamo pionieri della tecnologia mobile attraverso una collaborazione speciale con un partner di lunga data del settore tecnologico, che sarà svelata presto”.

Dai un'occhiata al video della campagna globale qui sotto e segui i canali dei social media di Samsung Galaxy per nuove rivelazioni epiche con Doctor Strange.

Una nuova era sta arrivando con Galaxy AI. Sintonizzati su Galaxy Unpacked il 17 gennaio.