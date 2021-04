Flavia Pennetta apre 2 lotti a Brindisi, Italia

Rimosso dai campi da tennis dal 2015, Flavia Pennetta ha appena aperto 2 campi da paddle a Brindisi, sua città natale.

Un regalo a Brindisi

Unica giocatrice italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam sia in singolo (US Open 2015) che in doppio (Australian Open 2011), Flavia Pennetta ha deciso di investire nel padel in Brindisi, in Puglia. Il Brindisi Tennis Club si è quindi dotato di due campi che saranno disponibili dal 1 maggio. “Volevo fare un regalo alla mia città”, ha spiegato al Corriere sportivot.

Tanta attesa

Notando il boom del padel in Italia, che ora ha più di 2000 piste, il giocatore che ha vinto la Fed Cup 4 volte ha contribuito alla regione sviluppando la sua offerta e attirando nuovi praticanti. “Il padel in Puglia è fantastico, si entusiasma. A Lecce i terreni sono ancora occupati e l’affluenza è alta. Abbiamo ricevuto molti messaggi da giocatori brindisini desiderosi di giocare. Da metà aprile offriremo la possibilità di riservare i terreni per il mese di maggio. C’è molta attesa in città “.

Predisposizioni per il padel

Ora nei panni di un’imprenditrice, Flavia Pennetta ha intenzione di migliorare anche nel padel, come ex colleghi che hanno adottato la disciplina, più divertente e giocosa del tennis. L’ex numero 1 del mondo nel doppio potrebbe solo unirsi, anche se rimane una principiante. “Ho giocato a padel solo una volta, ammette. La prima difficoltà che ho incontrato è stata saper utilizzare al meglio le pareti. Proveniente dal tennis, sono predisposto a giocare a rete ma non è l’unico gioco possibile. Dovrò giocare di più“.

E per progredire, l’italiano ha due modelli. “Sara errani (Finalista Roland-Garros nel 2012 e vincitore dei 4 tornei del Grande Slam in doppio con Roberta Vinci, ndr) che è molto forte. Siamo cresciuti con Marta Marrero (1/4 finalista al Roland-Garros nel 2000, attuale 5 ° nel WPT, ndr); ha subito smesso di giocare a tennis ed è ora una delle migliori al mondo “. E per quanto riguarda l’associazione con suo marito, il capriccioso Fabio Fognini, Pennetta considera questa possibilità con un sorriso: “perchè no ? Mi diverto con lui, sarebbe un modo per sfogare entrambi ”.

Sono un giornalista sportivo che vive a Barcellona e ovviamente un appassionato di paddle. RMC Sports, L’Equipe Magazine, Sport24, Infosport +, BeIN sports e ora la ciliegina sulla torta: Padel Magazine! 😉

