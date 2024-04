Amâlia, due chef italiani alla guida di un favoloso ristorante gourmet

Gli chef italiani Cécilia Spurio ed Eugenio Anfuso hanno aperto Amâlia, un ristorante gourmet che fa centro. Uno dei nostri preferiti dell'anno.

Cosa c'è di meglio di due chef italiani per aprire… un ristorante francese! Cecilia Spurio E Eugenio Anfuso hanno appena inaugurato Amâlia vicino a Folie-Méricourt. Tra di loro, il duo ha visitato una serie di ristoranti stellati: Negrini e Pisani e Igles Corelli in Italia, Gaya in Pierre Gagnaire, Astrance e Ambrosia per lui; Enrico Bartolini, Pierre Gagnaire, Guy Savoia E Yannick Alleno al Pavillon Ledoyen per lei.

Insieme in cucina come in città, uno si occupa della parte salata, l'altro di quella dolce. Cécilia Spurio è stata addirittura incoronata rivelazione della pasticceria dell'anno nel 2018 dalla guida italiana Gambero Rosso e ha vinto il premio Lebey come miglior dessert nel 2020 insieme a Guillaume Godin per il ristorante Guy Savoy. Una bella sfondoin breve.

Con una carriera così costellata di stelle, non sorprende che la coppia abbia voluto sperimentare la gastronomia francese restando con le proprie gambe. Dopo un periodo al Korus dove hanno cucinato, per la prima volta, in tandem, hanno inaugurato Amâlia, il loro nuovo ristorante dove hanno immaginato un Alta cucina francese risolutamente contemporaneosenza mai rinnegare le sue radici tradizionali.

Potresti anche annunciare subito il colore: Amâlia è uno dei tavoli più belli che abbiamo testato quest'anno. UN vero favorito per questa cucina sensibile e insolente, meditata e schietta, effervescente e creativa.

È finito due menù degustazione che i buongustai e i buongustai possano scoprirli imprese indimenticabili : IL menù stagionale a 80€ e il ampio menù a 120€. Quest'ultimo ci permette di sondare in profondità l' talento dei due chef e garantisce scoperte meravigliose e grandi momenti di emozione. Il resto, in immagini.

Grissini di mais, emulsione di rosmarino bruciato

Tartelletta di carciofi affumicati con aglio nero

Millefoglie di feta di capra e pecora, polvere di foglie di fico

Crostata brulée di parmigiano reggiano 36 mesi, aceto balsamico di Modena

Gnocchi alla marinara, vongole, aglio orsino, paprika

Asparagi crudi e cotti, tuorlo d'uovo marinato al miso, mango e arachidi, olio di limone nero

Carciofo brasato aromatizzato alla menta, latte caprino, liquirizia Amarelli

Ravioli ripieni di gamberi, condimento alla nduja e anacardi, olandese ai crostacei, lime

Ala di razza ripiena al dragoncello, burro bianco con ostriche e yuzu, asparagi bianchi e fave

Pre-dessert

Mousse e sorbetto al mango, calendula e pomelo cinese, leggera nuvola di zafferano

Dolci prelibatezze

Siamo pazzi, osiamo tutto: mettiamo un gettone Amalia per un futura stella della guida Michelin.

Questo test è stato effettuato come parte di un invito professionale. Se la tua esperienza è diversa dalla nostra, faccelo sapere nei commenti.