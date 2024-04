L'Italia ancora una volta privata dei Mondiali di calcio

Il Qatar resterà un miraggio per l’Italia. Nonostante l'incoronazione agli Europei e quattro stelle campione del mondo sulla maglia, la Nazionale salterà i Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva, un risultato inaudito, dopo la sconfitta a sorpresa per 1-0 contro la Macedonia Nord, giovedì, a Palermo .

IL Azzurri incapaci di segnare nonostante una valanga di occasioni (32 tiri), sono stati crocifissi nel recupero del secondo tempo dall'attaccante macedone Aleksandar Trajkovski, ex giocatore del… Palermo, in Serie A italiana.

La Macedonia, generalmente innocua per 90 minuti, ha conquistato il diritto di andare alla finale dei play-off in Portogallo per tentare una nuova impresa: andare ai Mondiali per la prima volta nella sua storia.

Quest'estate ho vissuto la mia gioia più grande e oggi è la delusione più grande, è difficile parlare… Mi dispiace davvero per i giocatori, è una squadra che ha giocato molto bene e che ha vinto l'Europeo l'estate scorsa meritandosi. Esso. Una citazione da Roberto Mancini, allenatore della Nazionale Italiana

Mi dispiace davvero che non possano andare ai Mondiali per la seconda volta. È il calcio… Quando perdi devi resistere e stare in silenzio, non puoi fare niente continua Mancini.

Ben lontana dalla leggerezza dell'estate scorsa, quando sedusse l'Europa e trionfò sull'Inghilterra a Wembley, la Nazionale di Roberto Mancini si è scontrata per 95 minuti con la coraggiosa squadra macedone.

L'Italia ritorna così quattro anni fa, nel punto in cui l'aveva lasciata la sconfitta nel doppio turno di spareggio contro la Svezia (0-1, 0-0), quando era stata privata del Mondiale di 2018 per la prima volta in 60 anni.

Questa apocalisse che da tempo tormenta il calcio italiano, che il notti magiche di Wembley sembrava finalmente scacciato, avrà senza dubbio pesato sulle teste italiane, che hanno giocato troppo piccolo braccio come temeva mercoledì capitan Giorgio Chiellini, entrato a fine gara e che non avrà più la possibilità di giocare il Mondiale.

Per cercare di allentare la pressione, l'Italia si era comunque diretta al sud, alla ricerca del calore della Sicilia e del pubblico del Palermo, e aveva ottenuto l'esenzione per giocare in uno stadio pieno (33.000 spettatori), una prima in Italia dall'inizio del campionato. la pandemia di Covid-19 due anni fa.

Ma alla fine sono state le centinaia di tifosi della Macedonia del Nord a festeggiare al fischio finale.

Vinciamo stasera facendo un gol in due tiri, è una vittoria italiana… Sono molto contento dei miei giocatori e di questa vittoria indica l'allenatore della squadra macedone Bobi Milevski.

Sono particolarmente contento del gol, avevamo preparato così le cose. Ora metteremo tutte le nostre energie e concentrazione sulla partita contro il Portogallo continua Milevski.