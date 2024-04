L’Italia colpisce duro con Angelina Mango e l’esplosiva “La noia”

Crediti fotografici: Bestimage

Come un assaggio di Eurovision. Nato nel 1951, cinque anni prima del celebre concorso europeo, il Festival della canzone italiana di Sanremo ha affascinato tutta Italia dal 6 al 10 febbraio. Sabato, il gran finale di questo evento leggendario vinto in passato da grandi nomi come Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, Eros Ramazzotti, Richard Cocciante, Il Volo o il gruppo rock Maneskin, è stato seguito da 14,3 milioni di telespettatori italiani su Rai 1, in rappresentanza uno share del 74,1%! Ciò dimostra la portata culturale di questa grande messa musicale che permette di designare ogni anno o quasi il futuro rappresentante dell'Italia all'Eurovision. 10 degli ultimi 12 candidati transalpini sono infatti vincitori di Sanremo, e l'edizione 2024 del festival ha permesso di scegliere l'artista che difenderà i colori della bandiera verde-bianco-rossa a Malmö, in Svezia, dal 9 al 13 maggio prossimo. Non senza creare polemiche!

Il favorito evitato dalla stampa

Nelle prime tre serate della competizione è stato il rapper napoletano Geolier, seguitissimo sui social e molto sostenuto dalla sua regione, a mandare in frantumi tutti i contatori con il suo titolo “I p' me, tu p' tu”. Durante la finale l'artista ha raccolto il 60% dei voti del pubblico chiamato a votare! Una maggioranza schiacciante che non è bastata a farlo vincere. A Sanremo i voti dei telespettatori incidono solo per il 33% sul risultato finale, il resto se lo spartiscono la giuria radiofonica e la sala stampa… che hanno preferito Angelina Mango, giovane cantante di 22 anni che ha partecipato proprio prima volta nella competizione. Nel complesso, vince con il 40,3% dei favori contro il 25,2% di Geolier con il suo titolo “La noia”, un pezzo solare dalle molteplici influenze che ha scritto insieme al rapper Madame e che è prodotto da Dardust – autore anche della canzone per Luxembourg . Tra pop urbano e cumbia (musica popolare colombiana), questa canzone unica promette di devastare l'Eurovision.

Durante la conferenza stampa successiva alla sua vittoria, Angelina Mango ha confermato di aver accettato di rappresentare l'Italia al concorso canoro, e questo annuncio ha fatto salire alle stelle la sua popolarità tra i bookmaker. La giovane artista, figlia del compianto cantante Giuseppe Mango, è ora al 2° posto nella classifica stilata secondo vari siti di scommesse online, subito dietro al duo ucraino Alyona Alyona e Jerry Heil, che sono in testa con “Teresa & Maria”. Slimane, il candidato francese, è solo 14esimo con “Mon amour” nonostante l’incoraggiamento personale di Emmanuel Macron. Gli restano tre mesi per invertire la tendenza!