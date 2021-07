Nicolas Bravo, il barbiere della Guyana che si esibisce in Italia

Dopo aver iniziato ad acconciare sulla terrazza dei suoi genitori, Nicolas Bravo è entrato a far parte della prestigiosa scuola Elysée Marboeuf di Parigi. Attualmente sta partecipando a una sfilata di haute couture in Italia.

Nicolas Bravo è un barbiere di buon cuore. Si è fatto conoscere a Parigi nel 2019 per la sua partecipazione a un’operazione di solidarietà all’acconciatura per i senzatetto.

Il giovane, formatosi alla famosa scuola Elysée Marboeuf e soprannominato il “taglio di capelli del mago” è molto conosciuto in Guyana dove nel 2019, è venuto a fare una master class:

Durante questo rapporto, ha espresso il desiderio di acquisire esperienza e di espandersi a livello internazionale.

Attualmente è in Italia, a Venezia, dove partecipa alla sfilata Men’s & Couture della Maison Valentino.

Il talentuoso barbiere, specialista in tagli americani, noto per essere uno dei migliori della sua generazione, continua dunque la sua ascesa in un ambiente dove l’esigenza artistica è di altissimo livello.



Concentrato, Nicolas Bravocoiffe un modello

Molto seguito sui social e in particolare su Instagram, il giovane parrucchiere si filma durante i suoi servizi:

