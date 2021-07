Cyril Lignac apre Ischia, il suo primo ristorante italiano a Parigi

Se fossimo un fan della cucina diCirillo Lignac e che non ci siamo lasciati essere cibo italiano, l’alleanza dei due non può che deliziarci. È al posto del suo ex ristorante in 15° distretto, La Quindicesima, che il direttore d’orchestra apre Ischia e mette in mostra la cucina italiana e Sapori mediterranei dal paese. È in un arredamento raffinato progettato dal duo di architetti Studio KO, che avremo la possibilità di degustare i piatti dello chef. Tra piatti colorati e piatti diabolicamente gourmet, Ishia prendiamo piena vista e papille gustative.

Ischia: un menu da leccarsi i baffi

E Ischia ha tutte le carte in regola per diventare il nostro locale italiano preferito, è proprio grazie al suo invitante menù che ci viene voglia di provare tutto. Buongustai e buongustai si uniranno per convalidare il pasta fresca e gli gnocchi fatti in casa del ristorante. Si innamoreranno di quelli tradizionali Prosciutto di Parma, Cotoletta di vitello alla milanese o per pizze romaine sottile e croccante. Scopriremo ricette di altissimo livello come ravioli di scampi e foie gras o anche il tortellini di ricotta con spinaci. Gli amanti dei frutti di mare avranno qualcosa per soddisfare il proprio palato grazie al branzino al sugo vergine o ai calamari saltati in padella e pomodori. Ovviamente, i dolci non fanno eccezione alla regola dell’eccezione. Concluderemo con un tocco dolce e gourmet optando per il tradizionale tiramisù, il babà al limoncello, panacotta con frutta secca e miele o per davvero gelato italiano. Anche se ce n’è per tutti i gusti, questi piatti hanno una cosa in comune: l’arte di conquistare il nostro cuore (e il nostro stomaco).

Ishia: un ristorante dal fascino tipico

Oltre ai piatti sontuosi, il fascino di la mitica isola del golfo napoletano Ishia emana dall’ambiente offerto dal ristorante. Tanto nei colori, caldi e solari, quanto nel materiale, crudo e terroso, il duo di architetti Studio KO ha ricordato la bellezza di un angolo di paradiso fin nei minimi dettagli. Avremo la possibilità di assaporare i nostri piatti in a atmosfera plurale con due spazi, ciascuno dominato da un sontuoso bancone in marmo italiano. E per approfittare del clima estivo, atterreremo sul grande terrazza fuori dalla vista grazie alla vegetazione mediterranea. Con la sua vista del Parco André Citroën, abbiamo un solo desiderio: sorseggiare un Vicino Spritz da cocktail bar del ristorante gestito da Marco Mohamadi.

Chiaramente appuntamento al 14 di rue Cauchy Paris 15th per un viaggio culinario sulla costa napoletana.

