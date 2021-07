IN IMMAGINI – Giubilo nelle strade di Chambéry dopo la vittoria dell’Italia all’Euro

Non è stata una sorpresa per nessuno, una vittoria italiana era destinata a rendere felici molte persone in Savoia. La community italiana ovviamente c’è molto forte, e la vittoria del nazionale questa domenica sera nella finale dell’Euro non poteva che per deliziare tutti gli appassionati di calcio transalpino, sia italiano che di origini italiane.

“È meglio del 14 luglio”

Erano quindi diverse centinaia da radunare nella notte dalla domenica al lunedì intorno alla rotonda che porta al parcheggio Carré Curial. Concerto di clacson, fumo verde e rosso, petardi e persino fuochi d’artificio: la festa è durata buona parte della notte nel centro della città di Chambéry.

Erano in centinaia riuniti presso il Carré Curial a Chambéry per celebrare l’incoronazione europea dell’Italia. © Radio Francia

– Marius Delaunay

Alcuni come Michel non hanno esitato a dare voce. “Tutte le generazioni sono mischiate, è magnifico“, ha detto con voce molto commossa.”Sono di origine italiana, ho 55 anni e sappiamo che ci sono molti italiani a Chambéry. Quindi è normale e spontaneo viverlo insieme per un giorno così speciale».

La festa è durata buona parte della notte nel centro della città di Chambéry, riunendo diverse centinaia di persone.