Gli hacker attaccano DAO Maker e rubano $ 7 milioni di criptovaluta

L’incubatore di criptovalute DAO Maker è stato preso di mira da hacker che hanno rubato 7 milioni di dollari nelle criptovalute.

Gli hacker hanno avuto accesso a un portafoglio su questa piattaforma e sono stati in grado di prelevare fondi in una serie di transazioni denominate in token. USDC, per me comunicazione società.

Il bottino è stato successivamente trasferito a 2.261 etere, la valuta del sistema decentralizzato Ethereum, secondo tweet Dal giornalista Colin Wu e dati D Etherscan.

effetto di attacco 5251 utenti, ciascuno ha subito perdite stimate in media di $ 1.250.

Attore di DAO Maker Certo Sul suo canale Telegram, l’attacco ha colpito solo un contratto di deposito intellettuale, mentre i “token” DAO e altre risorse erano al sicuro. La società ha affermato di aver adottato ulteriori misure di sicurezza e di aver assunto un società di sicurezza informatica Per scovare i criminali e recuperare i soldi, con un piano per mitigare i danni.

La notizia dell’attacco ha causato un 15% di crash Dal valore dei token DAO Maker fino a $ 1,65.

