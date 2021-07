Perché mettiamo i pannelli fotovoltaici sull’acqua?

Mettere i pannelli solari sull’acqua, il concetto può sembrare assurdo. Ma i parchi fotovoltaici galleggianti hanno molti vantaggi, incluso il non occupare tratti di terra che possono essere utilizzati per altre cose.

Ha le dimensioni di 45 campi da calcio, ma Singapore non ha avuto problemi a trovare spazio per la sua nuova gigantesca fattoria solare: è stata costruita interamente sull’acqua. Il sito costruito da Sembcorp Industries è stato inaugurato mercoledì 14 luglio e dovrebbe fornire tutta l’energia richiesta dagli impianti di trattamento delle acque della città-stato. Reuters. Singapore ha già pianificato di sviluppare altre quattro fattorie di questo tipo nei prossimi anni.

I pannelli fotovoltaici galleggianti sono sempre più utilizzati in tutto il mondo (molti progetti sono già apparsi in Olanda E il La Germania è molto interessata a questo). Questo non è sorprendente: questa tecnologia ha molti vantaggi. Il più ovvio è che questi pannelli non occupano spazio sul pavimento. Questo è pratico, perché l’energia solare di solito è avida per la terra. Naturalmente i pannelli fotovoltaici possono essere installati sui tetti degli edifici. Ma i rendimenti sono molto migliori quando è possibile posizionare i pannelli su grandi aree.

Trova spazio per i pannelli solari

Nei piccoli paesi, come Singapore, trovare terreno per tali progetti può diventare rapidamente un problema. Le fattorie galleggianti danno a questi paesi la possibilità di trarre vantaggio nonostante tutti i vantaggi dell’energia solare (basso impatto di carbonio, Costi energetici sempre più competitivi). Ma anche nei paesi più grandi, l’energia solare galleggiante può essere utile: consente il monopolio su superfici altrimenti utilizzabili (paesaggi, colture agricole, ecc.).

primi studi Inoltre, sottolinea che i pannelli solari galleggianti offrono una produttività migliore rispetto ai loro omologhi terrestri, perché hanno un migliore raffreddamento. Infatti, quando i pannelli si scaldano, le loro prestazioni diminuiscono. La vicinanza all’acqua garantisce, nel caso di celle fotovoltaiche galleggianti, il loro raffreddamento.

Guarda l’effetto su piante e animali و

Tuttavia, un’attenta considerazione dovrebbe essere data alla progettazione dei pannelli solari, nonché alla posizione e alle dimensioni delle fattorie galleggianti, poiché questa infrastruttura può avere un impatto significativo su flora e fauna acquatica, se calibrata in modo errato. Lo dimostra questo studio, pubblicato nel maggio 2021. Tuttavia, gli autori della pubblicazione hanno spiegato che se i progetti sono ben concepiti, possono avere un effetto benefico sull’ecosistema circostante, proteggendolo dal riscaldamento causato dai cambiamenti climatici.

Prima simulazione condotto da un team della Lancaster University suggerisce che il cambiamento della temperatura dell’acqua, che è guidato dai parchi solari, può aiutare” Compensazione del riscaldamento globale su questi corpi d’acqua.

« Le fattorie progettate per ombreggiare il lago piuttosto che coprirlo – riducendo la quantità di sole più del vento che colpisce il lago – sono le fattorie che hanno l’effetto di raffreddamento più evidente”. Spiega uno dei coautori della pubblicazione, Giles Exley. Al contrario, avverte, i parchi solari, che impediscono al vento di raggiungere la superficie dell’acqua, scalderanno ulteriormente l’acqua. Pertanto tutti questi parametri devono essere valutati attentamente per determinare i casi in cui il solare galleggiante è una soluzione adeguata.

