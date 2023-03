Google sta aprendo l’accesso al suo chatbot Bard AI oggi

Da quando ha rivelato la sua IA conversazionale Bard a febbraio, Google ha migliorato le risposte del chatbot, dopo aver riportato disinformazione al suo debutto su Twitter. Di recente, abbiamo visto l’azienda aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale generativa a quasi tutta la sua suite di servizi, mentre l’accesso al chatbot Bard è rimasto esclusivo per pochi. Vedemmo Alcuni utenti Pixel stanno ricevendo inviti per testare un bot di Google ieri e oggi, la società ha affermato che “sta iniziando ad aprire l’accesso a Bard”.

In un post sul blog “The Bard Helped Us Write”, il vicepresidente del prodotto Sissie Hsiao e il vicepresidente della ricerca Eli Collins invitano le persone a iscriversi a bard.google.com. La società ha affermato che inizierà a renderlo accessibile a coloro che si trovano negli Stati Uniti e nel Regno Unito oggi e che “si sta espandendo nel tempo in più paesi e lingue”. Aprire l’accesso a più persone è il “prossimo passo fondamentale per migliorarlo”, ha affermato la coppia, osservando che ottenere feedback da una base di test più ampia è fondamentale.

Proprio come puoi con ChatGPT o Bing AI di Microsoft, sarai in grado di parlare con Bard come se fossi un amico, usando un linguaggio naturale piuttosto che un’elaborata stringa di parole chiave. “Puoi chiedere a Bard di darti consigli per raggiungere il tuo obiettivo di leggere più libri quest’anno, spiegare la fisica quantistica in termini semplici o stimolare la tua creatività selezionando un post sul blog”, scrivono Hsiao e Collins.

La coppia ha anche affermato che “Bard è un fronte diretto per LLM e pensiamo che sia un’esperienza complementare a Ricerca Google”. Sulla base degli screenshot inclusi nell’annuncio, l’interfaccia di Bard sembra abbastanza simile a Bing AI, con alcune differenze fondamentali. Nella parte inferiore di ogni risposta, la versione di Google offre quattro pulsanti: cool, pollice in giù, una freccia di aggiornamento e un pulsante che dice “Google it”. C’è anche un’opzione in alto a destra della risposta che dice “Mostra altre bozze”. Bing AI non li ha, utilizza invece lo spazio sotto ogni risposta come area per le citazioni delle fonti.

Mentre Bing AI funziona su GPT-4 di OpenAI, Bard è alimentato da una “versione leggera e migliorata” di LaMDA di Google e la società ha affermato che “sarà aggiornato con modelli più nuovi e più capaci nel tempo”. Alla sua recente conferenza degli sviluppatori I/O, Google ha mostrato la sua app AI Test Kitchen per consentire alle persone di interagire con LaMDA 2, che ha anche svelato all’epoca.

Anche la barra di input nella parte inferiore dello schermo presenta alcune differenze. Bard ha un’icona del microfono alla fine, a indicare che la sintesi vocale potrebbe essere supportata, mentre Bing no. Nel frattempo, l’offerta di Microsoft ha un’icona a forma di scopa a sinistra della barra di immissione del testo per ripulire l’elenco quando si desidera iniziare un nuovo argomento. google no. Va inoltre notato che sotto il campo di testo di Bard è presente una riga in caratteri piccoli che recita “Bard può visualizzare informazioni imprecise o offensive che non rappresentano le opinioni di Google”.

Google

Nel suo annuncio, Google è stato attento ad ammettere che i Language Large Model (LLM) come LaMDA non sono perfetti e che si verificano bug. “Ad esempio, poiché apprendono da una vasta gamma di informazioni che riflettono pregiudizi e stereotipi del mondo reale, questi a volte si manifestano nella loro produzione”, scrivono Hsiao e Collins.

Hanno anche condiviso un esempio di dove Bard ha sbagliato prima. “Quando è stato chiesto di condividere alcuni suggerimenti per piante da interno facili, Bard ha offerto idee convincenti… ma ci sono alcune cose che non vanno, come il nome scientifico della pianta ZZ”.

Google ha affermato che è importante sapere che tali sfide esistono e ha osservato che la qualità e la sicurezza sono questioni importanti da considerare. “Abbiamo anche creato firewall, ad esempio ponendo un limite al numero di scambi nei dialoghi, per cercare di mantenere le interazioni utili e in tema”, scrivono Hsiao e Collins. Tuttavia, non è ancora chiaro quale possa essere il numero massimo di scambi in un dialogo e abbiamo chiesto chiarimenti a Google e aggiorneremo questo post quando avremo notizie.

Nonostante tutti i suoi potenziali limiti e il potenziale di errore, Google crede ancora che Bard valga la pena, aggiungendo che “continuerà a migliorare Bard e ad aggiungere funzionalità, tra cui codifica, più lingue ed esperienze multimediali”. Hsiao e Collins hanno affermato che aiutare Bard a scrivere il post dell’annuncio includeva la creazione di uno schema e il suggerimento di modifiche. “Le cose non andavano sempre bene”, hanno detto. “Ma anche allora, ci ha fatto ridere.”