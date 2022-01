Nacon MG-X PRO è una console telefonica Android per gli abbonati a Game Pass

Una semplice caratteristica di un abbonamento a Games Pass Ultimate è la possibilità di riprodurre titoli su dispositivi mobili Android con una connessione Internet – e ora Nacon ha rilasciato la console MG-X PRO appositamente per questo caso d’uso.

Abbinandolo a una “ampia gamma” di smartphone Android – pensa Samsung, Sony, OnePlus e Google Pixel – offre un’esperienza portatile simile a un Nintendo Switch, ad eccezione dell’ingresso Xbox.

Offre fino a 20 ore di durata della batteria, si ricarica tramite USB-C e si sincronizza con il telefono tramite Bluetooth. Tutti i tradizionali input della console Xbox che ti aspetteresti sono inclusi, il che significa joystick, paraurti, grilletti e pulsanti di azione asimmetrici.

MG-X PRO è compatibile con tutti i dispositivi Android con Android 6 o versioni successive (Android 12 rilasciato a ottobre 2021 per riferimento) e le dimensioni del display sono fino a 6,7 ​​pollici.

Servizio di abbonamento mensile I giochi alla fine passano, ma non per i giochi entry level, dà accesso a Xbox Cloud Gaming, una libreria di giochi “cloud” che possono essere giocati su dispositivi mobili. Rispetto all’intera libreria di Games Pass, una piccola parte dei titoli è giocabile tramite la connessione cloud.

I controlli touch sono stati aggiunti in alcuni dei titoli del servizio, ma la maggior parte richiede di collegare un controller allo smartphone. Includi i titoli delle gare sul servizio che funzionerà in questo caso Forza Orizzonte 4e SPORCO 5 e l’arte del montaggio.

Questo nuovo accessorio per telefono è ora disponibile per l’ordine a £ 89,99 / € 99,90 / $ 79,90, facci sapere nei commenti qui sotto se hai giocato a Game Pass in movimento.