Google Ads fornisce ulteriore assistenza nella verifica delle operazioni aziendali

Google Ads offre una guida passo passo su come completare la verifica del processo aziendale.

Il documento fornirà una spiegazione del motivo per cui la verifica dei processi aziendali non riesce e includerà esempi di scenari in cui un inserzionista potrebbe essere selezionato per sottoporsi alla verifica dei processi aziendali come parte del programma di convalida degli inserzionisti.

Gli esperti di marketing potranno accedere alla guida entro la fine del mese, anche se la data esatta non è stata ancora confermata.

Perché ci interessa? La guida mira a semplificare il processo di verifica dei processi aziendali, identificare potenziali ragioni per gli errori di verifica e consentire agli utenti di identificare e affrontare i problemi per risolverli con successo.

Accessibilità. Per accedere alla guida passo passo, fai clic sull’icona Fatturazione e scegli Verifica inserzionista. Inoltre, il documento sarà disponibile tramite istruzioni nell’account per facilitare le notifiche di accessibilità come descritto di seguito:

Questo mi riguarda? Per determinare se è necessario completare la verifica del processo aziendale, controlla i passaggi specificati in “Il tuo stato” nella pagina. Se è presente uno qualsiasi di questi passaggi, è necessaria la verifica. Fai clic su “Inizia” accanto al passaggio pertinente e procedi con la compilazione del modulo di richiesta per completare il processo di verifica dei processi aziendali.

Cosa dice Google. Un portavoce di Google ha dichiarato in una nota:

“Questo aggiornamento è stato effettuato esclusivamente per fornire ulteriori informazioni agli inserzionisti e non sono state apportate modifiche all’ambito di implementazione del Programma di verifica degli inserzionisti.”

Che cos’è la verifica dei processi aziendali? La verifica dell’azienda è una fase del programma di verifica degli inserzionisti Google Ads. Garantisce un’esperienza pubblicitaria sicura per gli utenti dimostrando che sei un’azienda legittima.

Per dimostrare la verifica, agli inserzionisti potrebbe essere chiesto di confermare informazioni sulle loro operazioni commerciali e di migliorare la trasparenza e la credibilità della pubblicità, ad esempio:

Il tuo modello di business (ad esempio: distributore autorizzato, affiliato, fornitore diretto di beni/servizi).

Informazioni sulla registrazione della tua attività.

Le tue offerte di prodotti/servizi.

Le tue pratiche commerciali.

I tuoi rapporti con marchi pubblicizzati o terze parti, se applicabile.

Dopo aver fornito le informazioni necessarie, Google verificherà le tue operazioni commerciali. Ti verrà quindi mostrata un’informativa che include il tuo nome o il nome dell’attività rappresentata, insieme alla sua ubicazione, collegata a tutti gli annunci che pubblichi.

