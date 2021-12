Ora puoi acquistare separatamente il dock OLED di Nintendo Switch, ma ne vale la pena?

Ora puoi acquistare Nintendo Switch OLED attraccare separatamente per $ 70 / £ 59,99Ciò significa che gli utenti possono aggiornare il dock Switch esistente al nuovo modello o acquistarne uno aggiuntivo da utilizzare in un’altra stanza, se lo desiderano.

La domanda è, tuttavia, dovresti preoccuparti di scegliere una nuova piattaforma OLED per Nintendo Switch? Il Nintendo Redesign Dock non è un allontanamento drastico dalla versione originale, ma alcuni miglioramenti potrebbero renderlo un acquisto utile per alcuni.

L’aggiunta più notevole al nuovo dock OLED di Nintendo Switch è la porta LAN integrata. Se giochi a giochi Switch come Super Smash Bros.e Splatoon 2, o Mario Kart 8 Deluxe La connessione online e cablata fornirà un’esperienza più stabile e coerente rispetto al Wi-Fi. Ciò significa anche che non è necessario acquistare un adattatore LAN USB, a cui molti hanno fatto ricorso quando si utilizzava il dock Switch originale.

Non aver bisogno di un adattatore LAN USB libera una porta USB, il che è positivo considerando che la piattaforma OLED di Nintendo Switch ha solo una porta USB 2.0 invece di due, e L’adattatore LAN USB Nintendo ufficiale costa $ 29,99 / £ 29,99.

Il dock OLED di Nintendo Switch è esteticamente più gradevole del suo predecessore. Presenta un design curvo, è disponibile in due opzioni di colore e ha un’apertura leggermente più ampia che riduce le possibilità di graffiare lo schermo di Switch nel tempo. Consiglio vivamente di acquistare a proteggi schermo, comunque.

Analisi: un aggiornamento dello switch non core

(Credito immagine: futuro)

Il dock OLED di Nintendo Switch non è chiaramente un aggiornamento necessario, ma avere la possibilità di acquistarlo separatamente è sicuramente il benvenuto. Il dock funzionerà su modelli Switch precedenti, ma potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware per farlo.

È ancora molto difficile trovare un OLED per Nintendo Switch negli Stati Uniti, ma lo stock è più facilmente disponibile nel Regno Unito. L’OLED Dock è già stato venduto negli Stati Uniti e la versione nera non è disponibile nel Regno Unito al momento della stesura.

Nintendo lo aveva già avvertito in precedenza Non sarà in grado di soddisfare la richiesta Per la sua console ibrida durante le festività natalizie, quindi se vedi una console Nintendo Switch in stock, ti ​​consigliamo di prenderla prima che le scorte si esauriscano.