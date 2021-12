PokeTuber supera i Pokemon più deboli in Diamante brillante e Perla brillante

PokeTuber Mystic Umbreon ha recentemente dato un crollo del peggio Pokemon in brillanti diamanti e perle lucenti.

Chiunque abbia già visto i contenuti di Mystic Umbreon sa che uno YouTuber adora caricare le valutazioni. In precedenza, Mystic Umbreon classificava i Pokémon più deboli in assoluto. A quanto pare, molte selezioni di questa disposizione appariranno di nuovo in questo nuovo video.

Quale Pokémon è più debole nella 4a Generazione Remastered?

Uno dei Pokemon che è arrivato alla lista sta attraversando un periodo difficile in qualunque gioco sia, non solo nel remake di quarta generazione, è Magargo. Un tocco di Slugma, Magcargo ha un mix molto triste di Fire e Rock.

Ciò significa che è il doppio dei movimenti dell’acqua e della terra. Sfortunatamente per Magcargo, l’area di Sinnoh è piena di Gastrodon, Garchomp, Hippowdon, Floatzel, Quagsire e dozzine di altri Pokemon che faranno 4x mosse efficaci contro di esso.

Un altro Pokemon che ha fatto la lista di Mystic Umbreon, anche se solo al numero 10, è Shedinja. Questo pokemon era probabilmente forte come non lo era mai stato nell’ottava generazione a causa degli stivali pesanti. Questo elemento ha permesso a Shidenga di essere immune alle rocce fantasma e ad altri pericoli d’ingresso.

In Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl, anche se non sono presenti stivali pesanti. Ciò significa che Spikes, Toxic Spikes, Stealth Rocks, ecc., Tutti possono mettere KO Shedinja nel momento in cui entri in combattimento. Questo è a parte il fatto di ottenere un colpo KO di Burn, Toxic, Hail e Sandstorm.

Magcargo ha una scrittura molto scarsa (Immagine tramite sfondi Cave)

Mystic Umbreon è stato molto esplicito sulla sua frustrazione per la scelta n. 2 della lista, Luvdisc. Questa specie acquatica di terza generazione ha ben poco.

Si potrebbe pensare che un Pokémon con l’abilità di Nuotare Veloce sia un ottimo strumento offensivo. Poiché il Luvdisc ha 40 attacchi speciali e 30 attacchi, difficilmente solleticherà un Pokémon avversario.

Leggi anche L’articolo continua qui sotto

Nonostante queste carenze, il primo grado è andato ancora a Unown. È normale che un Pokemon sia vitale quando impara solo una mossa. 72 Base Special Attack non è il caso peggiore al mondo, ma la forza stealth (l’unica mossa Unown) ha solo 60 punti di forza base.