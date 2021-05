5 strumenti che ogni sviluppatore dovrebbe conoscere • ENTER.CO

Grazie a Internet, ci sono migliaia di app e strumenti che ti aiutano a essere più produttivo e a raggiungere i tuoi obiettivi, come finire i progetti o organizzarti meglio. Ma lo sviluppatore potrebbe aver bisogno di sviluppatori più specifici per aiutare con la loro professione.

Ad esempio, è necessario un software che consenta di creare, mantenere, supportare e correggere i difetti nei codici generati e, sebbene questi difetti siano spesso presentati dalla stessa azienda per cui lavorano, altri possono scegliere. Oltre a questo, il modo in cui il team comunica e raggiunge gli obiettivi o unisce le diverse parti per completare il progetto ha anche le sue caratteristiche. “Le dinamiche dello sviluppatore possono essere molto diverse da quelle di altri settori e lavoro di squadra. Sebbene sia essenziale avere un calendario e un task tracker, gli strumenti più efficaci sono quelli che ti aiutano a misurare i tuoi progressi attraverso i vari progetti e ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. “Come Carlos Cardenas, ingegnere del software presso Holberton Columbia School.

Ecco 5 strumenti che gli ingegneri della Holberton School consigliano per migliorare la vita quotidiana di uno sviluppatore e aumentare la sua produttività:

Questa sarà la versione di Google Drive per molti ingegneri. Questo servizio ti consente di archiviare i repository Git nel cloud; Inoltre, se preferisci l’open source, puoi lasciarlo pubblico in modo che altri possano usarlo nei loro progetti o lasciarlo privato.

Ciò significa che su questo sito troverai anche informazioni che possono aiutarti a realizzare i tuoi progetti e persino a risolvere i tuoi dubbi nei forum dove l’intera community aiuta

Calendario personale e aziendale

Il secondo strumento di cui avrai sempre bisogno è il calendario. In effetti, due: il primo sarà personale, in cui fisserai obiettivi personali e punti in cui ricorderai a te stesso i progressi che devi fare in un determinato compito; Soprattutto per i progetti a lungo termine, il secondo è il business, dove tutti i collaboratori del progetto vedranno scadenze, incontri e altri eventi importanti.

Tenendo presente il dinamismo dei team di sviluppatori, la possibilità di vivere in fusi orari diversi e la possibilità di appartenere a progetti diversi con ruoli diversi, il calendario sarà il tuo migliore amico.

Timer e allarmi

Attualmente, il potenziale per il multitasking è visto in molti curriculum, ma secondo gli esperti, questo non è un vantaggio, perché il cervello ha bisogno della piena concentrazione per essere in grado di svolgere correttamente un’attività e ci vogliono 20 minuti per raggiungere la concentrazione. Attività; Questo è il motivo per cui è consigliabile avere periodi di tempo in cui dedicarsi a un compito.

Un allarme analogico, non quello del telefono, potrebbe essere utile se è necessario concentrarsi su un progetto o un’attività. Puoi decidere di non effettuare chiamate o rispondere a e-mail o messaggi per due ore, questa volta concentrandoti esclusivamente su qualcosa di specifico. Nel tempo, ti abituerai a lavorare in questo modo e, se organizzi correttamente le tue priorità, vedrai un miglioramento della tua produttività.

Jera O strumenti simili

Jira è un project manager utilizzato dai team perché aiuta con la pianificazione e il monitoraggio. In questo, puoi monitorare il flusso di lavoro e collaborare alla consegna del progetto con successo alle scadenze concordate, spiega. Portale Ubiqum

Inoltre, i manager possono creare report per capire quando la produttività oi metodi utilizzati non stanno migliorando o valutando nuove strategie.

Silver Finder o strumenti simili

Quando c’è un difetto della lama, a volte è come cercare un ago in un pagliaio. Silver Searcher può aiutarti a trovare una riga di codice specifica in un lungo documento ed è consigliato da 7 velocità, Che è una società di strumenti di produzione collaborativa. Un altro noto per questo tipo di attività è Ack.

Silver Searcher funziona su sistemi operativi simili a Unix e Windows.

Enter.co/dev Ha collaborato con Coderise.org S Holberton Columbia School Rafforzare la comunità di programmazione in Colombia.

immagine: Storie E Freepik.