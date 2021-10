Di proprietà di Blackmagic Design annunciare Nuovo aggiornamento al suo software professionale di editing video e correzione del colore, DaVinci Resolve, che aggiunge il pieno supporto per le ultime versioni di Apple m 1 Chip Pro e ‌M1‌ Max. Di conseguenza, secondo gli sviluppatori, il software funziona cinque volte più velocemente sui nuovi modelli MacBook Pro di Apple.



DaVinci Resolve ha ricevuto un aggiornamento in formato agosto Per il chip M1‌ di Apple, che si trova nel MacBook Pro da 13 pollici di fascia bassa, MacBook Air, E Mac mini. Questo aggiornamento ha triplicato la velocità sugli M1, grazie a un motore completamente rielaborato, e mentre l’ultimo DaVinci Resolve non è richiesto per funzionare in modo nativo sui Mac di silicio Apple, è ottimizzato per sfruttare i chip più potenti nei nuovi modelli di MacBook Pro . .

I miglioramenti si basano sul supporto con accelerazione hardware per il codice ProRes di Apple, progettato specificamente per Mac con processori ‌M1‌ Pro e ‌M1‌ Max. Blackmagic afferma che DaVinci Resolve funziona fino a cinque volte più velocemente sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, anche durante l’editing di video 8K.

Aggiornamento DaVinci Resolve 17.4! Ottieni editing e rendering 8K 5 volte più veloci sui modelli Apple Mac con i chipset M1 Pro e M1 Max, oltre all’integrazione di Dropbox Replay, miglioramenti dei sottotitoli, supporto per più lingue e layout con Text+ e altro ancora! Scarica ora https://t.co/eBmOvN6BWl pic.twitter.com/MP83ZuYpaD

– Blackmagic Design (@Blackmagic_News) 22 ottobre 2021

Oltre al supporto per i nuovi chip Apple, DaVinci Resolve 17.4 aggiunge il supporto HDR nativo e il supporto per la riproduzione video a 120Hz per i nuovi modelli MacBook Pro. L’aggiornamento aggiunge anche l’integrazione nativa di Dropbox, 3D Switch migliorato e una migliore compatibilità con Android Mac OS Monterey.

L’aggiornamento DaVinci Resolve e DaVinci Resolve Studio 17.4 è ora disponibile per il download da Sito Web Blackmagic Design Per tutti gli utenti DaVinci Resolve esistenti. DaVinci Resolve è un file Download gratuito su Mac App Store per singoli utenti; soluzione studioKit di modifica della collaborazione avanzato, $ 295.