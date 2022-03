Prove di un chip di silicio Apple M2 individuato prima dell’evento Apple di martedì

La prova che Apple sta testando m2 Il chip di silicio di Apple dovrebbe debuttare in una nuova categoria MacBook Air Il MacBook Pro da 13 pollici aggiornato è stato individuato da uno sviluppatore prima dell’evento “Peek performance” di martedì presso Apple.



Come ho già detto Bloomberg Marco Gorman a La sua ultima newsletter Power Onuna “fonte per sviluppatori” gli ha detto che nelle ultime settimane Apple aveva testato un chip con una CPU a otto core e una GPU a 10 core su diversi Mac con l’ultima versione beta di macOS.

Una fonte dello sviluppatore mi ha detto che nelle ultime settimane Apple ha testato più Mac con un nuovo chip che include una CPU a otto core (quattro core di efficienza e quattro core ad alte prestazioni) e 10 core GPU. Queste sono esattamente le specifiche del chip M2 che ho dettagliato l’anno scorso. Apple sta testando questo nuovo chip su dispositivi con macOS 12.3 (che dovrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane o due e funzionare su nuovi Mac) e macOS 12.4 in futuro, oltre a macOS 13, che sarà presentato in anteprima a giugno al WWDC 2022.

Una storia simile è emersa prima dell’evento incentrato sul Mac di Apple in ottobre, dove si trovava I nomi dei chipset M1 Pro e M1 Max sono stati individuati nei registri delle applicazioni.

Il chip di silicio Apple ‌M2‌ di Apple sarà il primo aggiornamento significativo del silicio personalizzato di Apple sui dispositivi Mac dalla sua introduzione. Svelata la mela m 1 nel novembre 2020 e da allora hanno introdotto iterazioni più potenti del chip, tra cui M1 Pro E il M1 max.

Si ritiene che il chip ‌M2‌ venga prima inserito in un file Aggiornamento MacBook Pro da 13 pollici E il MacBook Air è completamente ridisegnato. Gorman ha detto oggi che un file Mac miniDovrebbero includere i chipset ‌M1 Pro‌ e ‌M1 Max‌, sono “pronti per l’uso” e potrebbero essere lanciati la prossima settimana. MacBook Pro da 13 pollici nuovo di zecca iMac Potrebbe iniziare “non appena la prima metà dell’anno”, ha aggiunto Gorman.

Martedì Gorman ha ribadito le sue aspettative per l’evento “Peek Performance” di Apple. Come ampiamente riportato da precedenti nuove voci e fughe di notizie iPhone SE Lo stesso design da 4,7 pollici del modello precedente dovrebbe essere annunciato, ma con l’aggiunta della connettività 5G e di un nuovo chip.

nuovo iPad Air Si dice anche che debutterà all’evento, con un chip A15, Center Stage e 5G. Insieme al nuovo I phoneE il IPADE almeno un Mac in silicio Apple, Gurman ha affermato che un quarto annuncio “jolly” è possibile.

L’evento Apple inizia alle 10:00 PT di martedì 8 marzo. L’evento, oltre che essere trasmesso su YouTube, può essere visualizzato anche attraverso la pagina degli eventi sul web e in Cammello Implementazione. Se non riesci a guardare, puoi impostare MacRumors sul sito o tramite Account Twitter di MacRumorsLive. Per un riepilogo dettagliato di tutto ciò che ci si aspetta, vedere la nostra guida.