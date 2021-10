Google Stadia deve presentare urgentemente una roadmap per il 2022

Google Stadium dovrebbe fornire una roadmap completa entro il 2022.

In Android 4L abbiamo parlato di Google Play in più occasioni, G è la grande piattaforma di videogiochi G che è stata lanciata ufficialmente a novembre 2019. Questa è una piattaforma moderna, ma nonostante tutto, È diventata una scelta importante per molti utentiSoprattutto per chi ha meno spazio in casa o ha meno tempo per giocare ai videogiochi.

Tuttavia, la pazienza di molti dei migliori giocatori dello stadio si sta esaurendo. Non perché la piattaforma si sia schiantata, ma perché Ma a causa della mancanza di notizie e guida google. Quali giochi stanno arrivando sulla piattaforma? Cosa c’è di nuovo nello stadio 2022? La verità è che non sappiamo assolutamente nulla.

Il problema del pitch si chiama Google

Il problema principale con il campo da baseball è che è di Google. È un vantaggio per tutti, funziona alla grande, è compatibile con molti dispositivi ed è perfetto per chiunque voglia semplicemente giocare ai videogiochi senza pensare a patch o tempi di caricamento. Ma Google sta rimettendo le pietre sul suo tetto.

Quando altre aziende annunciano giochi importanti o novità imminenti nel loro catalogo –Custodia GeForce Now con giochi 4K e 120 fps– Google tace. Il contenuto del suo blog ufficiale è vuoto e i suoi social network sono solo uno scherzo. Tutto ciò porta all’incertezza sulle potenzialità della piattaforma.

Poiché Stadia e Google devono fornire ai propri clienti una tabella di marcia, questo novembre è il loro secondo anniversario e il momento migliore per farlo. Mostra che sono impegnati nella piattaforma, presenta i loro piani futuri e, infine, mostra i giochi che appariranno presto sulla piattaforma. Perché utilizzare il miglior servizio di streaming di videogiochi non è utile se non sai come sfruttarlo in seguito.

Google Play è la migliore piattaforma di gioco per sconosciuti?

se è così, Molti di noi continueranno a sostenere lo stadio perché crediamo che sia il futuro, ma non possiamo fare nulla se non calpestiamo Google Break.

