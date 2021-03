CD Projekt afferma che i nomi aggiuntivi per Cyberpunk 2077 dall’Epic Games Store non sono DLC

All’inizio di questa settimana, il subreddit di Cyberpunk 2077 ha rivelato diversi nomi dall’Epic Games Store che inizialmente si credeva fossero i nomi del prossimo contenuto di Cyberpunk 2077. In un’e-mail a IGN, un rappresentante di CD Projekt ha confermato che questi nomi “non sono DLC per Cyberpunk 2077”. Questo pone la domanda, cosa sono?

In un thread su Subreddit di Cyberpunk 2077, L’utente u / PricklyAssassin ha condiviso le immagini della pagina del componente aggiuntivo Cyberpunk 2077 ormai scomparsa nell’Epic Games Store con una serie di elenchi vuoti di quelli che sembrano contenuti di Cyberpunk 2077. Questa pagina aggiuntiva apparentemente è apparsa sull’Epic Games Store poco dopo la correzione 1.2 per questa settimana, ma da allora è stato rimosso. Gli screenshot mostravano i seguenti menu:

Espansione di Ripperdocs

Carrozzerie in espansione

La moda si espande

Bande notturne della città

Corpo cromato

Cavalca un futuro oscuro

Impatto

Collo profondo

Espansione della città notturna

Corsia di espansione

Data l’affermazione di CD Projekt secondo cui questi non sono nomi per i prossimi contenuti DLC, questo porta a diverse possibilità. Questi probabilmente non sono i nomi dei contenuti finali per il prossimo componente aggiuntivo di Cyberpunk 2077.

Nomi generici come “Ripperdocs Expansion” e “Body Shops Expansion” sembrano indicare che nulla di CD Projekt Red contiene nel prossimo contenuto di Cyberpunk 2077 deve ancora essere finalizzato. Titoli ancora più specifici come “Rides of the Dark Future” possono essere nomi di simboli o segnaposto prima di selezionare i titoli ufficiali.

CD Projekt ha confermato nella sua roadmap per il 2021 che oltre a correzioni e aggiornamenti di nuova generazione, ci sono DLC gratuiti nel lavoro di Cyberpunk 2077. Prima del lancio, CD Projekt ha confermato che Cyberpunk avrà una struttura post-lancio simile a The Witcher 3 con un mix di DLC gratuiti Dimensioni più piccole ed espansioni più grandi a pagamento vendute separatamente.

La società ha ribadito ieri il suo piano di lancio DLC gratuito e le espansioni a pagamento durante l’aggiornamento della strategia, poiché la società ha anche annunciato che cambierà la sua strategia di marketing per evitare che i clienti siano fuorvianti.

Tuttavia, ieri c’è stata una certa confusione riguardo ai commenti del presidente del CDPR Adam Kisinski che ha detto che i piani per la modalità multiplayer in Cyberpunk 2077 sono stati riconsiderati. Nonostante procedesse con un marketing promettente, i commenti di Kisinski non fecero che aumentare la confusione.

Poiché CD Projekt non confermerà esattamente ciò che indicano questi titoli dell’Epic Games Store, rimane una speculazione. Tutto quello che sappiamo per certo è che Cyberpunk 2077 riceverà contenuti DLC gratuiti quest’anno, e probabilmente ne sapremo di più con l’avvicinarsi del suo lancio.

Matt TM Kim è IGN News Editor.