“Ninja Gaiden: Master Collection” è il motivo principale dell’assenza di PS5 e XSX. Prodotto: verrà rilasciato un nuovo lavoro se lo desideri | 4Gamers

Dopo “Nioh 2”, Ryukyu prende il sopravvento! Koei Tecmo inizierà a vendere “NINJA GAIDEN: Master Collection” (NINJA GAIDEN: Master Collection) il 10 giugno. Prima di allora, il presidente e produttore del Team NINJA Yasuda Fumahiko ha ricevuto un’intervista a distanza dai media e ha parlato del ritorno.

Ci sono 3 opere elencate questa volta, inclusi i vari download di DLC:

Ninja Gaiden(Ninja Jayden, edizione 2007)

Ninja Gaiden 2(Ninja Jayden 2, edizione 2009)

Ninja Gaiden 3: The Edge of the Blade(NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge, edizione 2013)

L’opportunità di lanciare la “Ninja Gaiden Master Collection”

Yasuda ha notato che sebbene “Ninja Gaiden” e “Fighting Life and Death” siano sempre stati i due pilastri della squadra ninja.

Tuttavia, la serie “Ninja Gaiden” non è stata rilasciata su Nintendo Switch, PS4 o Xbox One. Me ne pento sempre internamente. Così, quando “Nio 2” e altri lavori furono finiti, iniziò a commentare quel lavoro. Sviluppo.

Nel frattempo, il numero di membri del team NINJA che hanno giocato a “Ninja Gaiden” è gradualmente aumentato e questa compilation è considerata un’opportunità per gli sviluppatori interni di contattare “Ninja Gaiden”.

Yasuda: Sto aspettando da molto tempo.

Per quanto riguarda Fumiko Yasuda, vedendo che la nuova release ha avuto una buona risposta, è stato finalmente sollevato, ed è stato finalmente in grado di rispondere ai tanto attesi giocatori.

Tuttavia, “Ninja Gaiden Master Collection” è solo una nuova versione del vecchio lavoro, non un lavoro fondamentalmente nuovo, ma … potrebbe non essere il momento ora, che si tratti di sviluppo IP per “Ninja Gaiden” o di preparazione per un lavoro completamente nuovo, Yasuda ha venduto Card qui.

Assenza di piattaforme di nuova generazione? Si è scoperto per questo motivo

Sebbene non ci sia suspense riguardo alla diminuzione della compatibilità, “Ninja Gaiden Master Collection” non è stato rilasciato direttamente su PS5, e anche Xbox Series X / S ha suscitato curiosità.

Fumiko Yasuda ha rivelato che la verità èIl rilascio della versione console di nuova generazione richiede un remake del gioco, per rilasciare il lavoro il più rapidamente possibile e se c’è tempo per la riproduzione è meglio fare un nuovo lavoro e infine scegliere un semplice trapianto.。

Quindi, “Ninja Gaiden Master Collection” è una versione completamente modificata e il contenuto sarà lo stesso del passato, ma includerà inoltre costumi e MODALITÀ EROE in Sigma plus e Sigma 2 plus.

Prossima tendenza della squadra ninja

Alla fine, alla vigilia di Nioh 2 Complete Edition, c’era un misteroOra è il momento per il Team Ninja di sviluppare altri progettiAllora cos’è questo “altro progetto” …?

Alla fine Yasuda ha dato la risposta: “Una varietà di progetti viene prodotta internamente, e ti informerò quando sarà il momento!” È un bel progetto!

In breve, vedrai per la prima volta PC Steam, PS4, Xbox One e Switch “Masters of Ninja Gaiden Collection” il 10 giugno per dare il benvenuto al tanto atteso ritorno del Dragon Falcon.

Ninja Gaiden

Ninja Gaiden 2

Ninja Gaiden 3: The Edge of the Blade