Come faccio a sapere di essere stato bannato?

WhatsApp È una delle piattaforme di messaggistica istantanea più popolari Utensili Invia all’utente. Tutti sanno come bloccare un contatto quando sono fastidiosi o non vogliono più essere in vista.

Inoltre, l’app non avvisa la persona che è stata bloccata, ma ti sei mai chiesto se qualcuno ti ha bloccato?

Non preoccuparti, ecco una semplice guida da seguire nel caso in cui sospetti che qualcun altro ti abbia bloccato.

Come faccio a sapere se sono stato bannato?

nonostante WhatsApp Non ti avvisa quando sei stato bloccato da qualcuno, ci sono questi passaggi da seguire per scoprire se davvero non fai più parte dell’elenco dei contatti di quella persona o se ti sta semplicemente ignorando.

Controlla la tua immagine del profilo : Se noti che il contatto ha l’immagine predefinita di WhatsApp, potrebbe significare che ti ho bloccato; Tuttavia, esiste anche la possibilità che tu abbia modificato le tue impostazioni sulla privacy e solo alcune persone saranno in grado di vedere la tua immagine del profilo.

: Se noti che il contatto ha l’immagine predefinita di WhatsApp, potrebbe significare che ti ho bloccato; Tuttavia, esiste anche la possibilità che tu abbia modificato le tue impostazioni sulla privacy e solo alcune persone saranno in grado di vedere la tua immagine del profilo. Controlla la tua ultima connessione : Se non riesci a vedere l’ultima volta che sono stati online, il loro stato o se erano online, potrebbe significare che questa persona ti ha bloccato.

: Se non riesci a vedere l’ultima volta che sono stati online, il loro stato o se erano online, potrebbe significare che questa persona ti ha bloccato. Effettua una chiamata dall’app : Se durante la chiamata ricevi un messaggio di errore all’interno dell’applicazione, significa che ti ho bloccato.

: Se durante la chiamata ricevi un messaggio di errore all’interno dell’applicazione, significa che ti ho bloccato. Mandagli un messaggio : Sebbene questo possa essere interpretato male a causa della mancanza di Internet, se il messaggio non arriva dopo molto tempo, questa persona ti bloccherà.

: Sebbene questo possa essere interpretato male a causa della mancanza di Internet, se il messaggio non arriva dopo molto tempo, questa persona ti bloccherà. Aggiungilo a un gruppo: WhatsApp non consentirà a nessun contatto che ti abbia bloccato.

Seguendo questa semplice guida per determinare se qualcuno ti ha bloccato WhatsApp Non puoi risolvere i tuoi dubbi, puoi chiedere aiuto tramite la chat sull’app