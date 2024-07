Da Times Square alla PUBG MOBILE World Cup 2024: il percorso di Infinix GT 20 Pro verso la gloria dei videogiochi

Infinix ha collaborato con i giocatori campioni della PUBG MOBILE Super League (PMSL) nelle regioni Europa, Medio Oriente, Africa (EMEA) e Asia centrale e meridionale (CSA) per occupare un enorme cartellone pubblicitario a Times Square a New York, per annunciare l'arrivo di Infinix. prossima partecipazione alla PUBG MOBILE World Cup (PMWC) 2024.

In qualità di telefono da gioco ufficiale della stagione 2024 PMSL EMEA e CSA, Infinix GT 20 Pro ha costantemente offerto esperienze di gioco eccezionali per i giocatori della squadra. La sua prestazione impressionante ha ricevuto l'approvazione unanime dei giocatori, portandolo a un posizionamento di rilievo sul cartellone pubblicitario di Times Square.

GT 20 Pro brilla a Times Square

Conosciuta come il “crocevia del mondo”, Times Square di New York è un vivace quartiere degli affari e un luogo ricercato per mettere in mostra marchi globali. Gli imponenti cartelloni pubblicitari di Times Square, che attirano l'attenzione del mondo, rappresentano l'aspirazione massima per molti marchi che vogliono mettere in mostra i propri prodotti.La GT 20 Pro di Infinix ha recentemente debuttato a Times Square, evidenziando le sue eccezionali capacità di gioco e rafforzando la leadership di Infinix nel settore degli eSport. Questo passo rafforza l'influenza del marchio a livello globale.

Partecipazione alla Coppa del mondo di sport elettronici

La PMWC 2024 eSports World Cup è il primo grande evento nell'ecosistema PUBG MOBILE eSports, in cui solo le squadre che hanno superato sfide rigorose nei tornei PUBG MOBILE Regional Series guadagneranno l'ambita qualificazione per competere nel torneo PUBG MOBILE eSports World Cup 2024. La famosa Coppa del mondo di eSport riunisce campioni e squadre di alto livello provenienti da vari tornei regionali di PUBG MOBILE. Rappresentando le loro regioni e i loro fan, competeranno per il titolo di Campioni della Coppa del mondo di eSports 2024 e si prepareranno per il viaggio verso le finali mondiali del PMGC alla fine dell'anno.

L'Infinix GT 20 Pro continuerà a dare potere a squadre e giocatori di tutte le regioni PMSL mentre si imbarcano nella loro avventura PMWC. Non vediamo l'ora di osservare le loro continue prestazioni eccezionali nelle prossime partite del PMWC e di anticipare il loro più grande successo!

Squadre di campioni e giocatori di maggior valore lodano Infinix GT 20 Pro“Infinix GT 20 Pro è un telefono di incredibile successo per i giochi. Il suo display a 120 Hz offre un'esperienza di gioco fluida. Continueremo a utilizzare il GT 20 Pro nelle nostre prossime partite e sessioni di allenamento. Siamo estremamente grati per il supporto di Infinix e noi sono fiduciosi di raggiungere il successo.” – Team campione EMEA e MVP PMSL

“La nostra più grande impressione dopo aver utilizzato Infinix GT 20 Pro per un mese è il frame rate estremamente elevato, l'efficiente dissipazione del calore e il gioco continuo in ogni momento. Come fan accaniti dei telefoni della serie Infinix GT, continueremo a combattere fianco a fianco con la GT 20 Pro e dichiara la vittoria al PMWC! – Campione e MVP del Team PMSL CSA

Mostra abilità di gioco

Alimentato dal chipset del display da gioco Pixelworks X5 Turbo, Infinix GT 20 Pro presenta funzionalità all'avanguardia, che lo rendono il primo smartphone dual-SIM di Infinix. Questo chip innovativo utilizza la stima del movimento e la compensazione del movimento (MEMC) per regolare la frequenza dei fotogrammi del gioco per aumentare la frequenza dei fotogrammi da 60 FPS a 120 FPS. Il motore con frame rate stabile di Infinix ottimizza il consumo di calore e energia, garantendo prestazioni fluide ed efficienti. X-BOOST fornisce una gestione continua delle prestazioni, utilizzando la tecnologia di sincronizzazione verticale per prevenire lo strappo dello schermo e dare priorità alle risorse di gioco per un'esperienza di gioco più fluida.In quanto smartphone ufficiale del PMWC 2024, Infinix GT 20 Pro continuerà a dominare il campo di battaglia con la sua eccezionale potenza “dual-SIM”, tecnologia all'avanguardia e profonda collaborazione con PUBG MOBILE, con l'obiettivo di ottenere prestazioni più elevate. L'Infinix GT 20 Pro viene fornita con una scheda PUBGM contenente oggetti di gioco personalizzati come un ombrello, una maglietta, una skin rosa rossa e una skin per armi, il tutto per $ 280 USD: un risparmio di $ 25 USD. Offrendo prestazioni senza precedenti, design innovativo e funzionalità pionieristiche, Infinix GT 20 Pro soddisfa ogni esigenza di gioco, assicurandoti di avere tutto il necessario per affrontare la concorrenza.

Informazioni su Infinix:

Infinix Mobility è un marchio tecnologico emergente che progetta, produce e commercializza una gamma crescente di dispositivi in ​​tutto il mondo con il marchio Infinix fondato nel 2013. Rivolgendosi ai consumatori giovani, Infinix si concentra sullo sviluppo di tecnologie all'avanguardia racchiuse in dispositivi mobili attentamente progettati che offrono stile, potenza e prestazioni di fascia alta. I dispositivi Infinix sono moderni e accessibili con l'utente finale in prima linea in ogni passo avanti.Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: http://www.infinixmobility.com/