Aggiornamenti di Tomb Raider 2: tutto ciò che sappiamo finora

Stai attualmente aspettando l’arrivo di questo grande sequel? Esaminiamo alcuni dei recenti sviluppi in questo segmento imminente in modo da sapere cosa sta succedendo. Come tutti sapete, Tomb Raider è un film d’azione e avventura del 2018 diretto da Roar Uthaug. È un remake e il terzo capitolo della serie di film di Tomb Raider. È ispirato all’omonimo videogioco del 2013. Con alcuni aspetti del suo sequel di Crystal Dynamics.

Lara Croft, interpretata da Alicia Vikander, intraprende un pericoloso viaggio verso l’ultimo luogo conosciuto di suo padre. Sperando di risolvere il mistero della sua scomparsa. Tomb Raider ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica.

Con alcuni che descrivono la narrativa verniciata “in numeri”. Altri hanno elogiato le scene d’azione, il tono, la grinta e il realismo della serie di film. La recitazione e il ritratto di Croft di Vikander hanno ricevuto recensioni modeste; Alcuni la consideravano un “personaggio capace, forte e sfrenato”. Buone notizie lo sappiamo tutti, Il seguito è in lavorazione.

Sequel di Tomb Raider

Alicia Vikander ha espresso interesse a riprendere il ruolo di Lara Croft per un sequel prima dell’uscita iniziale del film. Dicendo: “Se c’è un pubblico là fuori, mi piacerebbe”. Il marito di Jump, Ben Wheatley, ha accettato di firmare per iniziare il sequel a settembre 2019, con una data di uscita del 19 marzo 2021, dopo che la Warner Bros. della proposta.

La direttrice della fotografia di lunga data di Wheatley, Laurie Rose, è stata confermata a lavorare al progetto quello stesso mese. È stato annunciato che le scene delle riprese sarebbero iniziate all’inizio del 2020 in Inghilterra.

A causa della pandemia di COVID-19, le riprese in Inghilterra e Sud Africa sono già state rinviate al 2021 e il film è stato tecnicamente ritirato da una prevista uscita in studio. Mischa Green ha firmato per sostituire Jump e Wheatley come sceneggiatore e regista, rispettivamente, il 25 gennaio 2021. Il film in uscita uscirà nelle sale negli Stati Uniti da Metro-Goldwyn-Mayer Venture United Artists Releasing e a livello internazionale da Warner Bros. . Immagini.

Tomb Raider: script vulcanico completo?

Durante la produzione del film si sono verificati diversi intoppi, ma alla fine ci sono state alcune buone notizie. Il 14 maggio 2021, Misha Green ha annunciato sul suo account Twitter ufficiale che la prima bozza della sceneggiatura, intitolata Tomb Raider: Obsidian, era stata completata. Twitta qui sotto.

Ancora un lungo viaggio verso la produzione. Anche il titolo non è approvato. ?

Ma la prima bozza è finita!!! ? #Tomb rider pic.twitter.com/wrKVUubM6I – Misha Green 14 maggio 2021

Bene, hai chiaramente affermato che l’indirizzo non è stato ancora confermato! Ed è solo Titolo di lavoro Per adesso. Si spera che il titolo confermato del film venga annunciato presto.

Il seguito non era ancora verde

Vikander Collider ha riferito il 20 luglio 2021 che il sequel è ancora in fase di sviluppo ma non ha ancora ricevuto il via libera. Pur essendo ottimista, l’attrice ha dichiarato che il film non è ancora una conclusione scontata.

Ha dichiarato: “Prima di COVID, stavo per dire di sì. Ora penso che sia ancora sì. Non è semaforo verde, ma la sceneggiatura è in lavorazione e penso che tutti siano entusiasti e mi piacerebbe visitare di nuovo Lara. Beh, è ​​molto moderno. È davvero ora che il mondo è tornato.” per lavorare di nuovo [that the script is being written], Misha è sull’aereo e ora sta lavorando al testo. Quindi sono davvero entusiasta di leggere qualcosa molto presto”.

Tomb Raider 2 ha recentemente fornito un aggiornamento sul sequel

Alicia Vikander, che interpreta Lara Croft in Tomb Raider, ha fornito un aggiornamento sullo stato del tanto atteso seguito del film. Vikander parla di come Tomb Raider 2 si muove effettivamente con la traccia progressiva di Green In una recente intervista con la rivista Total Film. Vikander ha rivelato di aver avuto diverse conversazioni su Zoom con Green. Per collaborare su sequenze d’azione e acrobazie nella prossima puntata.

Ha fatto una dichiarazione che “È così divertente nei miei Zoom con Misha finalmente sedermi con un’altra donna della mia età. Parlando dei grandi gruppi di lavoro e dei giochi entusiasmanti che vogliamo fare. Spero che arriviamo sulla strada giusta e lo facciamo qualcosa insieme.”

Questa è, in effetti, una grande notizia. Mentre ci sono stati una serie di dubbi su questo sequel per molto tempo. La dichiarazione ora ci dà un po’ di sollievo poiché è in fase di sviluppo. Speriamo di ricevere molti aggiornamenti in futuro. Terremo aggiornati i nostri lettori se verranno rivelati ulteriori sviluppi o aggiornamenti.