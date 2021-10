Charles Martinet vuole dare voce a Mario il più a lungo possibile

Forse era Chris Pratt Cast come Super Mario Nel prossimo film d’animazione di Illumination, in uscita il prossimo anno, ma per la stragrande maggioranza dei fan di Nintendo in tutto il mondo, la voce originale di Mario sarà sempre Charles Martinet.

Anche se ha doppiato la mascotte di Nintendo prima L’era dell’N64, la sua voce è stata ascoltata per la prima volta nell’uscita del videogioco del 1996, Super Mario 64. Da allora, è stato la voce del personaggio in tutte le versioni principali e ha anche contribuito a tutti gli spettacoli pop-up di Mario, come la serie Mario Kart e Mario Party.

Quanto durerà, però? in un Van Canada Questo fine settimana, Martinet ha tenuto una sessione di domande e risposte sulla sua ascesa alla fama come Mario e ha chiesto a un fan per quanto tempo avrebbe continuato a doppiare Mario. Anche se la sua risposta potrebbe non essere necessariamente una sorpresa da ascoltare, è almeno rassicurante sapere che rimarrà bloccato il più a lungo possibile. Eccolo, cortesia ugello di gioco:

“Voglio dare voce a Mario finché non cado morto.”

Naturalmente, se “non può più” assumere questo ruolo iconico, è felice di consegnarlo a qualcun altro:

“Se un giorno pensassi di non poterlo più fare, direi a Nintendo di cercare di trovare qualcun altro.

Anche se Charles Marinet non darà la voce a Mario nel prossimo film d’animazione, è ancora coinvolto e sembra che farà diverse grandi voci fuori campo durante il film.

Sei contento di sapere che Charles vuole rimanere nel ruolo di Mario il più a lungo possibile? Cosa ne pensi di lui che non avrà il ruolo principale nel film in uscita? Lascia un commento qui sotto.