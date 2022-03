Samsung ha scoperto che limita le prestazioni dei suoi smartphone

Giornale di commercio di posta 2 giorni fa, Corea menzionato colui il quale Galaxy S22 I proprietari sono critici nei confronti del servizio di ottimizzazione del gioco (GOS) di Samsung, che dovrebbe migliorare le prestazioni del sistema e prevenire problemi di surriscaldamento durante il gioco. Apparentemente, GOS sta anche limitando le prestazioni di altre applicazioni.

Prima dell’aggiornamento One UI 4.0, per gli utenti di smartphone Galaxy era facile bypassare GOS per migliorare la propria esperienza, ma ora Samsung lo ha reso difficile. La società afferma che questa misura è stata messa in atto per garantire la sicurezza dei consumatori.

Quello che fa GOS è che riduce la risoluzione dello schermo e le prestazioni della GPU. La comunità dei giocatori non era contenta di questo e ora, utente di Twitter Incorpora il tweet Scopri che GOS sta hackerando e impostando limiti di prestazioni su oltre 10.000 app, tra cui YouTube Vanced, l’app di condivisione delle attività Strava, il servizio di consegna di cibo foodpanda, Microsoft Office, LinkedIn e Zoom.

Samsung ha creato un’app chiamata GOS e l’ha utilizzata per limitare le prestazioni di gioco, peggiorando l’esperienza di gioco. Tuttavia, come scoperto oggi dalla community coreana, Samsung ha confermato di aver fissato limiti di prestazioni su oltre 10.000 app… pic.twitter.com/U58AreZZoo – 한 가련 (GaryeonHan) 2 marzo 2022

GaryeonHan sottolinea che GOS impone limiti prestazionali anche quando non sono richiesti, ad esempio quando la temperatura del dispositivo rientra in un intervallo ragionevole. È interessante notare che l’elenco delle app controllate da GOS non include piattaforme di benchmarking come Geekbench e 3DMark, ma alcuni utenti, tra cui YouTube coreano Sono riusciti a ingannare il sistema rinominando il nome del pacchetto 3DMark in Genshin, ottenendo un punteggio molto più basso.

altro utente Chi è stato in grado di fermare GOS riferisce che anche i risultati di Geekbench sono stati influenzati e la limitazione sembra aumentare con ogni nuova generazione. Ciò significa che Samsung è più cauto con la serie Galaxy S22, anche se i telefoni sono alimentati da processori più efficienti e vantano una nuova soluzione di raffreddamento.

In breve, potresti non ottenere le prestazioni per cui hai pagato e Samsung non sembra sfruttare appieno il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e il chipset interno Exynos 2200 che alimenta i suoi ultimi telefoni.

Naver Tipster LANZUK Dice che Samsung sta attualmente indagando sul problema e potremmo avere presto notizie. Per quanto riguarda il motivo per cui Samsung lo fa, GaryeonHan sottolinea che prolunga la durata della batteria.