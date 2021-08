WhatsApp ha lanciato una volta la nuova funzione di visualizzazione per l’invio di file multimediali che scompaiono sia agli utenti Android che a quelli iOS | WhatsApp introduce un nuovo servizio di visualizzazione per utenti Android e iOS. Come si usa?

È una funzione di offerta una tantum? cosa significa? Cosa fa questo?

La tanto attesa funzione “Visualizza elementi” è ora disponibile per tutti, utenti Android e iPhone. La funzione “visualizzazioni”? cosa significa? Cosa fa veramente questa funzione? Qual è il punto di questo? Vediamolo per intero. Quando si utilizza la funzione Visualizza elementi, l’utente all’estremità opposta può vedere solo una volta la foto o il video che l’utente ha inviato.

C’è una funzione simile nell’app Snapshot? È corretto?

Questa nuova funzionalità funziona proprio come quella delle app Snapshot. Vale la pena notare che c’è una funzione simile nell’app Snapshot. Snapshot è una delle principali app che ha guadagnato fama mondiale solo per una funzionalità come View Ones. Ora che WhatsApp ha introdotto una funzione simile, è più probabile che gli utenti che utilizzano Snapshot utilizzino questa funzione View Ones tramite WhatsApp.

Nell’ultimo aggiornamento è stato rilasciato un messaggio deludente

Per chi non lo sapesse, WhatsApp ha introdotto anche la deludente funzione di messaggistica nel suo ultimo aggiornamento. Questa funzione rimuove il messaggio che stai inviando dalla finestra di chat quando l’utente dall’altra parte lo legge. Vale la pena notare che una funzione simile è stata utilizzata nell’app Snapshot per molto tempo.

Chi riceve questo nuovo aggiornamento?

Questa funzione una tantum è attualmente disponibile per gli utenti iPhone tramite il nuovo aggiornamento di WhatsApp, versione 2.21.150. Allo stesso modo, questa funzione è disponibile per gli utenti Android per utilizzare l’ultima versione dell’aggiornamento WhatsApp 2.21.14.24. È disponibile per il download tramite App Store e Google Play Store. Tutto quello che devi fare è aggiornare il tuo WhatsApp per utilizzare questa funzione.

Cosa rende speciale la funzione Visualizzazioni?

Vediamo ora nel dettaglio la caratteristica principale di questa nuova funzionalità, tutte le foto ei video che sono stati condivisi utilizzando View Once possono essere visualizzati una sola volta dall’utente. Dopo aver visto questo messaggio multimediale, verrà automaticamente eliminato dalla chat. Inoltre, è evidente che non è memorizzato nelle foto o nella galleria del destinatario.

È possibile fare uno screenshot o un registratore dello schermo?

Vale anche la pena notare che i messaggi di offerta una tantum non possono essere inviati a un’altra persona tramite l’app. Tuttavia, è possibile registrarlo con uno screenshot o un registratore dello schermo. Ora puoi imparare come utilizzare questa funzione. Puoi inviarlo come al solito inviando file multimediali dalla chat. Ma, prima di inviare il file, non dimenticare di fare clic sulla nuova icona “1” che appare vicino alla barra del titolo.

Basta fare clic sull’icona 1.

Facendo clic sull’icona 1, il messaggio multimediale che invii ai tuoi contatti sarà pronto per essere inviato loro sotto la funzione di visualizzazione una tantum. In questo modo, puoi facilmente portare una foto o un video sotto la funzione Visualizza una volta. Prova questa nuova funzionalità e condividi la tua esperienza con noi nei commenti. Gli utenti che utilizzano Snapshot non sono più tenuti a soddisfare le proprie esigenze su WhatsApp.