L’ultima soundbar di Polk Audio racchiude Dolby Atmos in un piccolo pacchetto

Polk Audio sta diventando piccolo con gli altoparlanti MagniFi Mini AX, Dolby Atmos e DTS: X che supportano le dimensioni del breadbox.

Il MagniFi Mini AX sarà in vendita a $ 499, che non è il primo altoparlante da una pinta a gestire Dolby Atmos. C’è anche un file LG Éclair, altoparlante compatto È stato presentato per la prima volta nel 2021. Ma mentre Éclair ottiene i suoi effetti di altezza Atmos con driver riser che convogliano il suono lontano dal soffitto, il MagniFi Mini AX simula i segnali di altezza per impostazione predefinita.

Misurando 14,4 x 4,1 x 3,1 pollici (larghezza x profondità x altezza), il MagniFi Mini AX è molto più stretto della maggior parte degli altoparlanti, che tendono ad essere più vicini a 40 pollici.

Ma con un’altezza di 3,1 pollici, il MagniFi Mini AX è anche abbastanza alto, in controtendenza rispetto alla tendenza degli altoparlanti a basso profilo più corti di 3 pollici. Data l’altezza del Mini AX, ci sono buone probabilità che blocchi parte della parte inferiore dello schermo TV, a seconda di come è posizionato.

MagniFi Mini AX supporta sia Dolby Atmos che DTS:X, due grandi formati audio 3D basati su oggetti. Gli amplificatori utilizzano anche la tecnologia di virtualizzazione SDA di Polk per fornire segnali di altezza Atmos e DTS:X, oltre ad estendere la gamma audio dell’amplificatore.

All’interno del cabinet compatto dell’altoparlante ci sono cinque driver: due tweeter da 19 mm e due woofer da 51 mm per i canali sinistro e destro, mentre il canale centrale ha il proprio cono da 51 mm.

Per gli effetti a bassa frequenza, il MagniFi Mini AX è dotato di un subwoofer wireless con un driver da 127 x 178 mm.

Polk Audio MagniFi Mini AX è dotato di un subwoofer wireless. Polk Audio

Sebbene gli altoparlanti surround non siano inclusi, puoi aggiungere il set di altoparlanti surround wireless di Polk Audio, al dettaglio per $ 199.

La soundbar Wi-Fi supporta sia AirPlay 2 di Apple che Chromecast di Google; La maggior parte degli amplificatori con supporto per il casting riceve solo l’uno o l’altro. Spotify Connect è un’altra opzione, insieme a Bluetooth 5.0.

Per la connettività, MagniFi Mini AX è dotato di un singolo connettore HDMI-eARC (che consente formati Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio lossless), nonché una porta ottica (Toslink) e un jack aggiuntivo da 3,5 mm. La porta USB-A è riservata agli aggiornamenti del firmware.

Abbiamo già un’unità di recensione MagniFi Mini AX e faremo una recensione completa una volta che avremo testato l’altoparlante. rimani sintonizzato