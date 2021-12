Elon Musk: Questo ragazzo cinese sembra il capo di Tesla, ma è solo un falso? – Persone

Vediamo un falso “Made in China” qui?

Un uomo in un video è un successo sui social network perché assomiglia molto al CEO di Tesla Elon Musk (50). Tuttavia, non è chiaro se la clip sia reale o ingannevolmente reale…



Per fare un confronto: il vero Elon MuskFoto: Getty Images



Nel breve video che è stato originariamente condiviso e ora viene condiviso su un’app chiamata Douyin In molti altri social network Pubblicato, un giovane può essere visto in piedi davanti a un’auto in un parcheggio sotterraneo e dicendo qualcosa alla telecamera.

La persona ha tratti del viso notevolmente simili alla musica e l’acconciatura è molto simile. Alcuni utenti si riferiscono addirittura scherzosamente all’uomo sconosciuto come “Yi Long Musk”.



Nessuno sa chi sia il sosia. Gli utenti lo chiamavano scherzosamente Ye Long MuskFoto: tiktok.com/@masikexiaomi



Mentre la maggior parte degli utenti è stupita dalla somiglianza con il boss Tesla, altri dubitano dell’autenticità del video e credono che si tratti del cosiddetto deepfake.

Al momento, tali video, in cui il volto di una celebrità o di un politico è sovrapposto al volto di una persona comune, sono popolari sui social network.

Un utente afferma inoltre di aver riconosciuto prove di falsificazione: “C’è un leggero errore quando parla mentre muove la telecamera. Lo si vede negli occhi, la bocca si muove con un ritardo rispetto al suono”.

Finora non è del tutto chiaro se questo sosia cinese della testa di SpaceX esista effettivamente.