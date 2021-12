macOS Monterey 12.2 beta migliora lo scorrimento in Safari con ProMotion MacBook Pro

Apple ha rilasciato oggi agli sviluppatori la prima beta di macOS Monterey 12.2. Sebbene le note di rilascio per l’aggiornamento non indicassero modifiche, stiamo lentamente scoprendo alcune nuove funzionalità degne di nota. più un Rinnovamento dell’app musicaleTuttavia, l’aggiornamento sembra anche apportare miglioramenti tanto necessari al supporto ProMotion per i modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici…

Il nuovo MacBook Pro è dotato di display Super Retina XDR con supporto per frequenze di aggiornamento fino a 120Hz. Quando le macchine furono lanciate, Molti utenti lo hanno notato Le app per Mac come Safari non hanno il supporto per lo scorrimento a 120Hz. Sebbene Apple abbia rilasciato una nuova versione di Safari Technology Preview con il presunto supporto per lo scorrimento a 120Hz, non ha risolto completamente il problema.

Con la versione odierna di macOS Monterey 12.2, sembra che Apple abbia finalmente risolto questo problema. Come osservato per la prima volta da Luming Yin su TwitterLa versione include uno scorrimento più fluido in Safari sull’ultimo MacBook Pro con ProMotion.

Rapporti vari su Reddit e social Notando che lo scorrimento in Safari è già molto più fluido con la beta di oggi. 9to5Mac L’ho anche testato e ho confermato che lo scorrimento sembra finalmente sfruttare il display ProMotion a 120Hz nel nuovo MacBook Pro.

Ora che macOS Monterey 12.2 è in fase di beta test con gli sviluppatori, ci aspettiamo di vedere una beta pubblica nelle prossime settimane e una versione pubblica nel nuovo anno.

Hai installato l’ultima versione beta di macOS Monterey 12.2 e hai notato miglioramenti o modifiche? Fateci sapere nei commenti.

