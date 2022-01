Hai dimenticato la password dell’iPhone, scopri come sbloccarla

Ufficio notizie tecniche- Conserviamo password o passcode sui nostri smartphone per motivi di sicurezza. Che si tratti di un dispositivo Android o iOS. Questa funzione è disponibile in tutti gli smartphone al giorno d’oggi, ma cosa succede se hai dimenticato la password del tuo iPhone manualmente? Come lo apri? Se inserisci troppe volte il passcode sbagliato per sbloccare la schermata di blocco dell’iPhone, verrà visualizzato un avviso che informa che il tuo iPhone è stato disabilitato. Ecco cosa dovresti fare in una situazione del genere. Se non ricordi il tuo passcode quando riprovi, dovrai mettere il telefono in modalità di ripristino, secondo le informazioni fornite da Apple sulla sua pagina di supporto. Richiedendo l’accesso al computer, è importante notare che questo processo elimina i tuoi dati e le impostazioni al suo interno, dandoti accesso per configurare il tuo iPhone. Dopo il tuo iPhone, puoi ripristinare i tuoi dati e le impostazioni dal backup. E se non hai eseguito il backup di recente, puoi configurare il tuo iPhone come nuovo dispositivo e poi inserirlo in iCloud in modo da poter scaricare tutti i dati disponibili. Come mettere il tuo iPhone in modalità di ripristino in modo da poter eliminare e ripristinare i dati. I passaggi completi sono riportati qui.



Ecco il processo di apertura

Passaggio 1: assicurati di avere un Mac o un PC Se stai utilizzando un PC, assicurati di averlo installato sul computer insieme a iTunes con Windows 8 o versioni successive. È inoltre necessario un cavo fornito con il telefono o un altro cavo per collegare l’iPhone al computer. Se non disponi di un computer e non puoi acquistarne uno, potresti dover visitare un Apple Store o un fornitore di servizi autorizzato Apple.

Passaggio 2: spegni il telefono Scollega il telefono dal computer Se è connesso, spegni il tuo iPhone per utilizzare questo metodo.

Passaggio 3: metti il ​​tuo iPhone in modalità di ripristino. Utilizzare il pulsante laterale se si dispone di un telefono X o successivo, un telefono SE (2a generazione) e un telefono 8 o 8S. Usa il pulsante Volume giù su iPhone 7 e Phone 7 Plus. Usa il tasto Home su un iPhone SE di prima generazione, 6S ​​o un altro telefono. Ora devi collegare il telefono al computer premendo il tasto destro. Tieni premuto il pulsante finché sullo schermo non viene scritto Modalità di ripristino. Tieni presente che se lo schermo richiede l’inserimento di un passcode, spegni il telefono e avvia nuovamente il processo di modalità di ripristino.