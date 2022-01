Calcolatore pensione 2022: l’importo a cui hai diritto facilmente e rapidamente

Pensioni più alte per chi ha molti anni di assicurazione, così come cambiamenti nell’età pensionabile per una parte degli assicurati porta 2022

All’età del pensionamento entra in vigore la previdenza per la pensione al 62° anno, a condizione che l’assicurato abbia compiuto 40 anni di assicurazione. Con meno anni di assicurazione (e comunque un minimo di 15) si avrà una pensione intera nel 67, mentre una ridotta nel 62.

C’è una via d’uscita dalla pensione dai 62 ai 40 anni o dai 67 anni in meno non solo per chi rispettava le condizioni dei limiti di età pensionabile in vigore fino al 31/12/2021, ma anche per chi acquista da il tempo dell’assicurazione fittizia, che utilizzeranno per gli anni precedenti, per queste condizioni sono soddisfatte fino al 2021.

Puoi calcolare l'importo della pensione a cui hai diritto in base agli anni di lavoro e alla retribuzione pensionabile.



Le pensioni sono aumentate per coloro che hanno dimostrato il diritto al pensionamento a partire dal 01/10/2019, calcolate da 30 anni di assicurazione e oltre con tassi di sostituzione migliorati. Sono le tariffe della Legge 4670/2020 (Legge Fruzzi) che ha sostituito le tariffe della Legge 4387/2016 (Legge Katrogalos).







Soprattutto dal 2022, l’aumento si è fatto sentire rispetto alle pensioni che l’assicurato avrebbe ricevuto ai sensi della legge Catrogalos, partendo sempre di più con 40 anni poiché le nuove aliquote sono migliorate del 16,8%. Questa percentuale è anche l’aumento che riceverà la pensione compensativa.

Tuttavia, anche gli anni più brevi danno degli incrementi, ma l’opzione migliore per partire è tra i 36 ei 40 anni di assicurazione.

Dai 40 anni in poi gli aumenti rallentano, con l’incremento annuo del 2,55%, che si applica dai 36 ai 40 anni di assicurazione, che scende allo 0,5%. Di conseguenza, un assicurato che partirà, ad esempio, all’età di 42 anni, riceverà una pensione più elevata rispetto all’età di 40 anni, ma l’aumento rispetto alla vecchia legge è inferiore.

Dal 1.1.2022 l’assicurato che raggiungerà l’età minima e il periodo assicurativo richiesto per il pensionamento non è interessato dalle vecchie disposizioni dal 19/08/2015 fino alla fine del 2021. Gli assicurati di questa categoria possono andare in pensione con il nuovo limite di età, anche se lo raggiungono dopo il 1/1 /2022.

L’assicurato che ha completato il periodo assicurativo richiesto dopo il 1/1/2022 o l’assicurato che ha completato il limite di vecchiaia dopo tale data è interessato.

Esempi dettagliati

