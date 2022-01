Gen Z “Open Untold Story, Tet pieno di soldi” con Samsung Galaxy

Lunedì 3 gennaio 2022 10:00 (GMT + 7)

Samsung è diventata la “Voce della Gen Z” per condividere con le generazioni e sconfiggere la pandemia insieme a diversi spettacoli Van Sui Z e Open Deal Nhu Y durante Tet 2022. Samsung apre un ponte per condividere messaggi allegati Connettere le generazioni il giorno di Capodanno con un ‘Opening Story’ Untold, Tate è pieno di critiche.”





Nel 2021, un anno che ha visto molte turbolenze e difficoltà, l’impatto del Covid difficilmente colpisce direttamente la Generazione Z quando deve passare molto tempo a studiare e lavorare online. Ma la Generazione Z per natura è molto particolare, adattiva e molto dinamica, ha trasformato le difficoltà in una spinta a raggiungere e svilupparsi in modo aggressivo. L’impronta della Generazione Z appare in quasi tutti i campi, dall’arte alla scienza e all’economia… La Generazione Z si distingue per la sua immagine giovane, dinamica, creativa e sorprendente. Ora la generazione più giovane è diventata la fonte di ispirazione, il futuro e la “figura principale” dello sviluppo dei tempi.

Tuttavia, il rovescio della medaglia è che la pandemia è anche una sfida che costringe la Generazione Z a rimanere di più a casa, trascorrendo la maggior parte del tempo utilizzando dispositivi tecnologici per studiare e lavorare online. Ecco perché la Gen Z è soprannominata “Capitano si inchina” o “Il padrone gli volta le spalle” perché è impegnato tutto il giorno a tenere il telefono senza prestare attenzione alle persone intorno a lui. Agli occhi dei parenti, la Generazione Z soffre spesso dello stereotipo di essere la “pecora nera” della famiglia.

A volte è difficile spiegare il generale Z alla “Gen Zà” di questo malinteso. Ma anche per questo, in tempi difficili di saggezza, un’anima giovane e, soprattutto, il supporto tecnologico con l’ecosistema Samsung Galaxy, hanno aiutato la Generazione Z a trasmettere una voce difficile ad altre generazioni. Invece di essere un estraneo, “Gen Zà” può ora unirsi a Gen Z e Galaxy Z Flip3 per “chiudere e aprire” malintesi in modo che la Gen Z di questo nuovo anno non debba più mangiare “tavola”, benvenuto nel pieno amore della famiglia Tet .

La serie di smartphone Samsung lanciata di recente per la Generazione Z ha mostrato, più di chiunque altro, come Samsung abbia sempre capito i cuori delle nuove generazioni. Catturando la “situazione imbarazzante” della Generazione Z, Samsung sta dedicando il suo meglio per diventare un collegamento tra la Generazione Z e le altre generazioni della famiglia con il suo ethos trasparente, combinato con la forza di aiuto dei compagni del variegato ecosistema hardware Samsung Galaxy.

Ad aprire The Untold Story, il capodanno sarà il “sound of Gen Z”, e Samsung Galaxy e Gen Z apriranno un nuovo anno senza malintesi, solo una calda riunione. Apriamo i nostri cuori. Condividiamo e inviamo messaggi che collegano generazioni con Samsung e l’ecosistema Galaxy a:

Questo Tet può essere ancora più divertente con Van Su Custom Z di Samsung, programma Open Deal Nhu Y applicabile dal 16 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022. Questa offerta speciale è una grande opportunità per aiutare i membri della famiglia a godersi il Tet quando possiedono il loro Samsung preferito dispositivi. Dal duo di telefoni pieghevoli di punta Galaxy Z, alla serie Galaxy S21, o all’ammiraglia Galaxy A amato dalla generazione Z. Inoltre, la nuova serie Galaxy Tab S7, Watch4 e le nuove cuffie TWS Buds 2 hanno uno sconto speciale senza precedenti per essere in grado di diventare una “circostanza ridondante” speciale per il nuovo anno 2022 pieno di gioia, condivisione, comunicazione e legame. .

Possiedi Galaxy Tuyen, porta Tet Van Su Nhu Y: rafforzamento del collegamento

Con l’arrivo del nuovo anno, Samsung diffonderà più divertimento, condividerà e si connetterà di più. Generazione Z, attendi con ansia le prossime attività di Samsung su “Apri la storia non raccontata, Tet pieno di soldi” con un compagno speciale dell’ecosistema Galaxy!

