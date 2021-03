Art of the Rally, Backbone, altri 20 giochi indipendenti in arrivo su Xbox Game Pass- Technology News, Firstpost

Team di notizie Tech2

Alla fine della scorsa settimana, Microsoft ha ospitato l’evento “/ twitchgaming Showcase: ID @ Xbox”, dove è stato annunciato 22 nuovi giochi indipendenti Prossimamente su Xbox Game Pass. Il game show è stato una collaborazione tra il programma di gioco indiano ID @ Xbox e la piattaforma di streaming Twitch. Il Offerta in primo piano 100 giochi, Con nuovi trailer e gameplay di oltre 25 giochi.

Alcuni dei giochi annunciati sono già disponibili su PC Rally Art – E alcuni titoli come Narita Boy È già noto che arriverà su Xbox Game Pass, ma in aggiunta a ciò, ci sono 15 giochi aggiuntivi annunciati durante l’evento. Tutti questi titoli verranno rilasciati su Xbox Game Pass il primo giorno del loro rilascio.

Ecco l’elenco completo dei titoli ID @ Xbox in arrivo su Xbox Game Pass:

L’arte della raccolta Di Funselektor Labs Inc (Cloud e console)

Astra in ordine crescente Alimentato da Plug in Digital, Artisan Studios (Cloud e Console)

Backbones Alimentato da Raw Fury, EggNut (cloud e console)

Fidanzato del dungeon Di Kitfox Games (console e pc)

Craftopia Alimentato da Pocketpair (console e pc)

Unità statica morta Realizzato da Team Fanclub (console e pc)

L’orlo dell’eternità Di Dear Villagers, Midgar Studio (Cloud & Console)

Hello Neighbor 2 Alimentato da tinyBuild Games, Dynamic Pixel e Gearbox Software (Cloud e Console)

Biblioteca Rowena Basato su Project Moon (Cloud e console)

Piccola strega nel bosco Di SKT, Sunny Side Up (Cloud e Console)

Moonglow Bay Con tecnologia Coatsink Software, Bunnyhug (Cloud e console)

Narita Boy Basato su Team17, Studio Koba (Cloud e Console)

Nessuno salva il mondo Di Drinkbox Studios (Cloud e console)

OMNO Di Studio Inkyfox (Cloud e Console)

Ritradurre Di Dear Villagers, Phigames (Cloud, console & pc)

Sable Di Raw Fury, Shedworks (console e pc)

Sogna da qualche altra parte Di Studio Zevere (console e pc)

Stalker 2 Basato su GSC Game World (cloud e console)

Imbarco Alimentato da Curve Digital e Neon Giant (Cloud, Console e PC)

Il sotterraneo Di tinyBuild Games Laughing Machines (Cloud, Console e PC)

Strada per la giungla Alimentato da One Pixel Dog (Cloud e console)

Cuore selvaggio Di Humble Bundle, Moonlight Kids (console)