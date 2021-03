Le foto del prototipo mostrano un Apple iPad pianificato con due porte

Prototipi Apple di prima generazione IPAD Con due porte per opzioni di docking estese, in base alle immagini dell’unità prototipo.

Iscrizione a Twitter Dal collezionista di dispositivi Apple Julio Zombetti, Le immagini migliorano Rapporti precedenti Apple aveva in programma di offrire due porte per connettori a 30 pin sull’iPad originale, una alla base sotto il pulsante Home e una sul lato sinistro.

Zombetti ha spiegato che Apple aveva inizialmente in programma di offrire un “sistema dual docking” sul suo primo tablet. Presumibilmente, funzionerà allo stesso modo del connettore intelligente sull’iPad di 1a e 2a generazione Pro, 3a generazione IPad AirUtilizzare iPad‌, la settima e l’ottava generazione, a cui connettersi Tastiera intelligente O accessori come Logitech Windows BASE Dock di ricarica per iPad‌ in modalità orizzontale. Il sistema a doppia porta sembra supportare anche la ricarica simultanea.

Oltre al docking in accessori come tastiere, era anche possibile aprire due porte per la possibilità di connettersi a diversi accessori cablati come dischi rigidi esterni o lettori di schede SD tramite un dongle per la compatibilità con il connettore a 30 pin, senza un connettore adattatore multiporta.

I prototipi di iPad di prima generazione con due porte sono stati visti molte volte prima, anche con alcune foto Appaiono le parti interne Dalla porta iPad‌. Brevetti Visualizza il design a doppia porta È apparso anche in passato.

Si dice che Apple abbia scelto di rimuovere la funzionalità nella fase di test di verifica del design. Mentre Apple ha lanciato 22 diversi modelli di iPad con sei dimensioni dello schermo, ogni modello di iPad finora ha solo una porta per il trasferimento e la ricarica dei dati.

Dato che alcuni utenti potenti di iPad sperano che un giorno il tablet avrà più di una porta per aumentare la produttività, è interessante che Apple abbia pensato di implementare una tale funzionalità molto prima che il tablet fosse creato. iPad Pro O anche passare al connettore USB-C su alcuni modelli. Alcuni potrebbero pensare che le immagini dimostrino che Apple ha visto l’iPad‌ come un dispositivo orientato alla produttività molto prima che potesse farlo con funzionalità come il multitasking, l’app per i file o il supporto del mouse.