Se ti connetti a questa rete WiFi… l’iPhone funziona!

Internet‌Desk: Recentemente è apparso un nuovo problema per gli utenti di iPhone. L’errore iOS è fastidioso se è connesso a una rete WiFi con un nome specifico. I ricercatori di sicurezza hanno scoperto che il tentativo di connettersi a una rete WiFi con caratteri speciali può causare il blocco dell’iPhone. Come parte della ricerca… ha chiamato il suo Hotspot WiFi personale con caratteri speciali. Ho provato a connettermi a questo hotspot utilizzando un iPhone. Tuttavia, si scopre che l’iPhone non è connesso. Oltre a disabilitare completamente la connessione WiFi. Inoltre, non è possibile connettersi ad altri punti di contatto. Lo stesso problema si verifica quando si cambia l’hotspot SSD o si riavvia l’iPhone.

Come lo risolvi?

Durante il test se lo stesso problema si verifica anche su iPhone o telefoni Android, si scopre che non ci sono problemi con gli smartphone Android. Gli utenti Android si connettono all’hotspot con un nome insolito senza alcun problema. Il che significa che sta per essere anche il periodo più stravagante dell’anno. Gli esperti dicono anche che c’è una soluzione al problema. Ha detto che il ripristino delle impostazioni di rete iOS dovrebbe risolvere il problema.